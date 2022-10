Vom Jesuiten zum Pastoralreferenten im Holzland

Im Holzland begrüßt wurde Pastoralassistent Michael Schenke (hinten, M.) von Pfarrer Jacek Jamiolkowski und den Inninger Ministranten. © Monika Kronseder

Michael Schenke arbeitet die nächsten drei Jahre als Pastoralreferent im Pfarrverband Holzland. Ursprünglich hatte er seine Zukunft im Jesuiten-Orden gesehen. Heute lebt er mit seiner Freundin zusammen.

Inning – Der Pfarrverband Holzland hat mit Michael Schenke wieder einen Pastoralassistenten. Unter Anleitung von Pastoralreferent Toni Emehrer wird er seine Ausbildung vollenden und die kommenden knapp drei Jahre das Pfarrverbandsleben im Holzland mitgestalten. An den vergangenen Wochenenden hat sich Schenke in den Pfarreien vorgestellt.

Man solle dankbar sein für die Früchte der Felder und dass man etwas zu essen hat, begrüßte Holzlandpfarrer Jacek Jamiolkowski die Gläubigen zum Erntedankgottesdienst in der Pfarrei St. Stephanus Inning. „Auch müssen wir als Pfarrverband sehr dankbar sein, dass wir für die nächsten drei Jahre mit Michael Schenke Unterstützung in der Seelsorge bekommen haben“, sagte Jamiolowski.

Schenke bekam dann die Gelegenheit, sich der vorzustellen: Der 34-jährige Kasseler war in seiner Heimatstadt Ministrant, später Lektor sowie Mesner und hat so schon früh ein lebendiges Gemeindeleben kennengelernt.

In diesen Jahren erwuchs in ihm der Wunsch, sich voll und ganz in den Dienst Gottes und der Menschen zu stellen. Der passende Weg erschien ihm zunächst ein Leben als Ordensmann im Jesuitenorden. So begann er sein Noviziat in Nürnberg.

Durch ein soziales Jahr in der Behindertenarbeit in Berlin, zwei Jahre Jugendarbeit in Hamburg und das Philosophiestudium in München war er nah an den Menschen, und es entstand immer mehr eine Sehnsucht nach Partnerschaft und Familie. Für ihn stand trotzdem fest, dass er Gott und den Menschen dienen will. Er sieht das auch weiter als seine Berufung.

In gutem Einvernehmen verabschiedete er sich aus dem Orden, begann sein fünfjähriges Theologiestudium in München und parallel dazu die Ausbildung zum Pastoralreferenten. Dort lernte er seine Freundin kennen, mit der er jetzt in Gaden (Gemeinde Eitting) wohnt und von wo aus er nun regelmäßig ins Holzland pendelt.

Er freue sich auf die gemeinsame Zeit im Holzland und sei schon jetzt sehr dankbar für die freundliche Aufnahme in den einzelnen Pfarreien. „Besonders neugierig bin ich auf die vielen Begegnungen, unterschiedlichen Impulsen und das gemeinsame Wachsen im Glauben“, schloss Schenke seine Vorstellung.

MONIKA KRONSEDER