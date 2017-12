Klopfer-Kinder sammeln 1736 Euro an nur einem Tag

Unglaubliche 1736 Euro haben 35 Kinder der ersten bis vierten Klasse der Inninger Grundschule beim Klopfer gehen gesammelt.

Inning - Nur einen Tag waren sie alle für ein paar Stunden unterwegs, im Hauptort und den umliegenden Ortschaften der Gemeinde. Aufgeteilt in sechs Gruppen wurden sie von neun Müttern und einem Vater begleitet. Alle waren urig angezogen. Mit rußigem Gesicht, Fellmützen, Leibchen und Hacklstecken marschierten sie von einem Haus zum andern und wurden überall freundlich aufgenommen. Organisiert haben das Klopfer gehen wieder Lisi Kliem und Theresia Angermaier. Dass so viel Geld für die Hilfsaktion „Licht in die Herzen“ des Erdinger/Dorfener Anzeiger zusammenkam, begeisterte alle, vor allem auch Rektorin Petra Eichenlaub und Redakteur Wolfgang Krzizok. Er nahm den Spendenscheck vor dem Schulhaus entgegen und bedankte sich ganz herzlich für das Engagement der Schüler. Von ihrer Leistung war er richtig begeistert.

Birgit Lang