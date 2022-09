Rätsel um Wasserschaden im Inninger Bürgerhaus

Von: Fabian Holzner

Seit dem Starkregen an Pfingsten gibt ein Wasserschaden im Bürgerhaus dem Gemeinderat Inning Rätsel auf. © Simon Schöffmann für Architekturbüro Byrne

Seit dem Starkregen an Pfingsten gibt ein Wasserschaden im Bürgerhaus dem Gemeinderat Inning Rätsel auf.

Inning – Feuchtigkeitsausblühungen an den Wänden des Jugendraums im Keller waren die ersten Spuren, das Dämmmaterial unter dem Parkettboden war feucht.

„Zur Ursache sind wir uns nicht sicher“, sagte Bürgermeisterin Michaela Mühlen im Gemeinderat. Man vermute, dass der an Pfingsten noch fehlende Zylinder in der Zugangstür die Dichtigkeit gemindert haben könnte und so Regenwasser eingedrungen war. Lecks an Wasserleitungen oder der Fußbodenheizung sind ausgeschlossen.

Eine Bautrocknungsfirma hat ihre Arbeit abgeschlossen. Für die Trockenlegung mussten Löcher ins Parkett gebohrt werden, nach Ansicht der Firma sollte der Boden abgeschliffen und neu geölt werden. „Wir sind der Meinung, dass Ausbesserungen genügen, und auch unser Parkettleger teilt diese Ansicht“, erklärte Mühlen.

Gleichzeitig sollen zur Sicherheit Sandsäcke angeschafft und Landschaftsarchitekt Christian Mussnig zur Möglichkeit eines zweiten Ablaufs vor der Tür konsultiert werden. In der Zwischenzeit hatten Gemeinderäte versucht, mit Gartenschlauch und Wannen voll Wasser undichte Stellen im Eingangsbereich ausfindig zu machen, jedoch ohne Erfolg.

