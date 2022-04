Steuereinnahmen auf Rekordniveau

Von: Fabian Holzner

Inning - Bei der Bürgersammlung in Inning zeigte sich eine positive Entwicklung beim Lebensstandard, allerdings gibt es Probleme beim schnellen Internet für alle.

„Unsere Gemeinde entwickelt sich positiv, wir haben eine hohe Lebensqualität, und ich denke wir müssen alle daran arbeiten, diese Lebensqualität zu erhalten“, resümierte Innings Bürgermeisterin Michaela Mühlen am Ende der ersten Bürgerversammlung im neuen Bürgerhaus, gleichzeitig der ersten seit zwei Jahren. Das Interesse war allerdings mäßig. Nur rund 60 Bürgerinnen und Bürger waren der Einladung gefolgt.

Hohe Einnahmen bei Steuern

Zahlreiche Projekte galt es den Zuhörern vorzustellen und zu erklären. Zunächst sprachen viele Zahlen, nicht selten neue Höchstwerte, für die gute Entwicklung der Gemeinde. 17 Geburten verzeichnete man 2021 (Vorjahr: zwölf), bei nur zehn Sterbefällen und 59 Zuzügen ergibt sich daraus ein neuer Einwohnerhöchststand von 1621 Bürgern. Während man mit seit langer Zeit gleichbleibenden Hebesätzen die Grundsteuern bewusst verhältnismäßig konstant hält, ergab sich trotz der Pandemie bei der Gewerbesteuer ein Rekordhoch von 635 000 Euro. Mühlen nahm dies zum Anlass, an das Kundenverhalten zu appellieren, um weiterhin das Gewerbe vor Ort florieren zu lassen.

Die nächste Rekordsumme folgte bei der Einkommenssteuerbeteiligung mit 1,1 Millionen Euro. Diese Einkünfte fließen in die verschiedensten Zuständigkeitsbereiche der Kommune, eines davon ist die Grundschule. 57 Schüler werden aktuell dort unterrichtet – mit modernsten Mitteln, wie vorgetragen wurde. Bereits vor zwei Jahren legte man einen Glasfaseranschluss für 51 000 Euro, 41 000 Euro davon Fördergelder. „Ein Standard, den viele weiterführende, große Schulen bis heute nicht erreichen“, behauptete Mühlen. In der Folge wurden neue Smartboards, Monitore, Dockingstations, Lehrer-Laptops und 16 Tablets angeschafft, 34 000 Euro der insgesamt 41 000 Euro Beratungs- und Einkaufskosten wurden gefördert. Dass die Grundschule seit langem besondere Aufmerksamkeit seitens der Gemeinde erhält, zahlte sich während der Coronapandemie aus. Anstatt über neue, teure Luftfiltergeräte nachdenken zu müssen, konnte man auf eine Investition von 2013 zurückgreifen und Feineinstellungen an der vorhandenen Raumluftanlage vornehmen, um einen ausreichenden Luftaustausch zu gewährleisten.

Schnelles Internet für alle bleibt Ziel

Bei der Versorgung der Bürger mit schnellem Internet laufen aktuell die Voruntersuchungen zur sogenannten dritten Welle. „Leider hat uns hier die Telekom einen Strich durch die Rechnung gemacht, in dem sie für einige Haushalte das Supervectoring freigeschaltet hat“, erklärte Mühlen. Dabei handelt es sich um eine Technik, bei der ein üblicherweise nicht genutztes Frequenzband der bestehenden Kupferleitungen genutzt wird, um höhere Übertragungsraten zu ermöglichen. Kurzfristig funktioniere dies gut, zukunftsfähig sei aber nur der Glasfaseranschluss, so Mühlen. Nun steht die Gemeinde vor der Schwierigkeit, das bereits laufende, bayerische Gigabit-Verfahren fortzusetzen, denn die mit Supervectoring versorgten Haushalte fallen aus dem Förderprogramm. „Unser Ziel bleibt, alle Haushalte ans Glasfasernetz anzuschließen. Momentan sind wir auf der aufwendigen Suche nach Alternativlösungen, die tatsächlich vorhanden sind. Wir müssen viele Varianten gegenüberstellen, deswegen kann ich heute noch keine Aussage treffen, wann wir konkret mit diesem Versorgungsschritt beginnen“, teilte die Bürgermeisterin mit.

Gleichzeitig verhandelt sie mit Grundstückseigentümern, um einen Radweg zwischen Großwimpasing und Inning bauen zu können. Ein weiterer soll entlang der B 388 zwischen Sonnendorf und Grünbach entstehen. Die Bürgermeisterin berichtete von Teilerfolgen bei den Verhandlungen und ihrer Hoffnung auf Verständnis der Eigentümer „für die Wichtigkeit dieser Maßnahme für die Verkehrssicherheit – vor allem unserer Kinder“. Vereinzelte Skepsis scheint es zu geben, ein Zuhörer erkundigte sich nach der Möglichkeit, den Verkauf zu verweigern. Er habe schlechte Erfahrungen mit Radfahrern gemacht und nannte auch die zur Düngung nicht mehr nutzbaren Bereiche als Argument.

Kompromiss statt Kampf beim Hühnerstall

Ohne direkte Nachfrage aus dem Saal erläuterte Mühlen die Beweggründe einer Mehrheit des Gemeinderats, das Sondergebiet Adlberg, in dem ein Stall für 24 000 Legehennen entstehen soll, auszuweisen. Der Bauwerber, der bereits im Besitz solcher Ställe ist, könnte auch über eine Privilegierung diesen Stall errichten. Voraussetzung wäre die Pacht weiterer, für den Betrieb nicht notwendiger landwirtschaftlicher Flächen. „Die Frage ist, wem ist damit geholfen, wenn die Pachtpreise künstlich in die Höhe getrieben werden und dringend benötigte Flächen anderen Landwirten nicht mehr zur Verfügung stehen, nur um die Größe eines Betriebs zu erweitern?“, stellte Mühlen in den Raum. Die Haltung der Mehrheit im Gemeinderat sei, mit dem Betreiber zusammenzuarbeiten und damit auch die Möglichkeiten der Einflussnahme einem „Kampf“ vorzuziehen. „Ich weiß, dass dieser Bau nicht jeden erfreut“, räumte die Bürgermeisterin ein.

