Glasfaser-Ausbau: Ohne Wartenberg ist Inning unrentabel

Von: Fabian Holzner

Schnelles Internet, flächendeckend bis in die Außenorte: So lautete das Versprechen der Firma Unsere Grüne Glasfaser in Inning. Doch nun beerdigt das Unternehmen seine Pläne. (Symbolbild) © Sina Schuldt/dpa

Die Firma „Unsere Grüne Glasfaser“ zieht sich auch aus Inning am Holz zurück. Bürgermeisterin Michaela Mühlen ist „stinksauer“.

Inning – Nicht unbedingt mit „Highspeed“ bewegte sich auf die Gemeinde Inning vergangene Woche eine Nachricht zu, die man befürchtet hatte: Nach Langenbach und Wartenberg verständigte die Glasfaser-Ausbaufirma „Unsere Grüne Glasfaser“ am Mittwoch auch die Gemeinde Inning, dass sie von ihren Ausbauplänen zurücktritt. „Gedacht habe ich es mir schon. Denn ein Bürger hat sich an mich gewendet, dass sein Ansprechpartner bei UGG nicht mehr zu erreichen sei und es seitens der Firma Andeutungen gegeben hätte, dass es nichts wird“, berichtet Bürgermeisterin Michaela Mühlen.

Erst nachdem sich ihr Wartenberger Amtskollege Christian Pröbst mit gleicher Nachricht an den Erdinger/Dorfener Anzeiger gewandt hatte, wurde sie von UGG informiert. „Ich bin stinksauer auf diese Firma.“ Mühlen stört nicht nur der Rückzug nach einem Dreivierteljahr intensiven Marketings durch UGG in ihrer Gemeinde, sondern auch der Informationsfluss: Mit Eitting, Langenbach und Wartenberg war die Firma offenbar bereits im Dezember im Gespräch über „neue Berechnungen“ zur Rentabilität der Ausbaupläne.

Der Sachverhalt liegt in Inning auch etwas anders als in den nordöstlichen Nachbargemeinden, von wo der Anschluss ans Glasfasernetz erfolgen sollte. Während die Telekom beispielsweise in Wartenberg den Hauptort mit Glasfaser ausbaut und die UGG sich laut Unternehmensvertreter Gerhard Kaiser wegen des Mitbewerbers zurückzieht, hat die Telekom für Inning keine Erschließungspläne. „Wir haben von der Telekom die Aussage, dass ein eigenwirtschaftlicher Ausbau im Gemeindebereich ,nicht interessant‘ ist“, sagt Mühlen darüber.

Jens Lauser, Pressesprecher bei UGG, bestätigt auf Nachfrage, dass der Wegfall der anderen Gemeinden den Ausbau in Inning unrentabel macht: „Natürlich müssen sich unsere Netze unterm Strich rechnen. In Inning führte leider der Teilausbau der Telekom in Wartenberg und Langenbach dazu, dass sich das geplante Ausbauvorhaben aufgrund wirtschaftlicher Neubewertung schlussendlich nicht realisieren lässt. Wartenberg, Langenbach und Inning waren als gemeinsames Ausbauvorhaben angelegt.“ Wenn ein Wettbewerber jedoch in den Kernbereichen der Kommunen ausbaue, ergebe der privatwirtschaftliche Ausbau wirtschaftlich keinen Sinn.

Diese zunächst nur theoretische Sorge hatte Inning bereits vor Monaten geäußert, seitens der UGG habe man diese Bedenken als unbegründet abgetan, so die Bürgermeisterin. Neben dem Hauptort Inning hätte der Ausbau noch in Großwimpasing, Heldering, Adlberg und Ottering stattgefunden.

Nachdem die Telekom mit dem Supervectoring Verfahren den Datenfluss für einige Haushalte erhöht hatte, fiel für Inning die Möglichkeit weg, über eine „dritte Welle“ Fördermittel für etwa die Hälfte der noch nicht erschlossenen Haushalte zu bekommen. Der Eigenanteil der Gemeinde wäre, und das noch vor den Preissprüngen im vergangenen Jahr, auf eine Million Euro gestiegen, erklärte Mühlen.

Deshalb kam das Angebot von UGG gelegen, die den Ausbau eigenwirtschaftlich, also auf eigene Kosten, vorgenommen hätte. „Ohne diese Angebot hätten wir bereits vor einem Jahr in ein anderes Förderverfahren einsteigen können. In welcher Höhe jetzt noch Fördermittel zur Verfügung stehen, wissen wir nicht. Und wir fangen wieder bei Null an, stehen vor dem Nichts“, fasst Mühlen die Situation zusammen und fügt an: „Unser Ziel ist es weiterhin, alle Haushalte, die es wünschen, ans Glasfasernetz anzuschließen. Deshalb treffen wir uns diese Woche mit unserem Beratungsbüro.“

Dazu, wie viele Inninger Bürger bereits Vorverträge mit UGG beziehungsweise dem Partner Telefonica geschlossen haben, gibt die Firma keine Auskunft. Pressesprecher Lauser teilt aber mit, wie UGG hier verfährt: „Die Bürgerinnen und Bürger können sich – wenn sie aktiv werden möchten – bei dem von ihnen gewählten Internetdienstanbieter melden. Der Anbieter ist bereits informiert und wird ebenfalls von deren Seite aus jene Bürger, die einen Vertrag unterzeichnet haben, informieren.“