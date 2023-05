123 Teilnehmer beim Adlberger Gaudilauf

Event des TSV Taufkirchen

Mit lustigen Kopfbedeckungen und für Spaß waren Kinder, Jugendliche und Erwachsene beim Adlberger Gaudilauf 2023 am Start

Taufkirchen – Bei bestem Wetter startete der Adlberger Gaudilauf 2023, bei dem die teilnehmerstärksten Gruppen prämiert wurden. Am Start waren Walker, Läufer, Kinder und Mamas mit ihren Buggys. Es konnte ein Rundkurs mit drei Runden gelaufen werden, der mit einer Länge von circa 1,2 Kilometer am Schlossweiher entlang und auf einer kleinen Strecke durch den Klinikpark führte. Weil es so viel Spaß machte liefen manche die Strecke gleich Vier- oder Fünfmal. Für die Kinder wurde ein Hindernis Parcours aufgebaut, den auch die Erwachsenen ausprobierten.

Gewünscht war ein lustiges G´wand, die meisten kamen mit lustiger Kopfbedeckung. Flotte Musik beim Aufwärmen sorgte für beste Stimmung und verkürzte die Wartezeit bis zum Start.

Die Kleinsten wurden von den Mamis im Buggy über den Parcours geschoben. 123 fröhliche Teilnehmer, Eltern, Kinder, Jugendliche, hatten Riesenspaß beim Gaudilauf und wurden von den Zuschauern mit Applaus unterstützt.