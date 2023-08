31 Katzenbabys aus Obertaufkirchen gerettet

Von: Birgit Lang

Tierschutzjugend Erding und weitere Helfer haben die geschwächten Kitten aufgepäppelt, nun suchen sie ein Zuhause

Landkreis – „In den letzten Wochen sind wir wahrhaftig an unsere Grenzen gelangt“, sagt Tanja Glasl, Chefin der Erdinger Tierschutzjugend. „Unser Verein besteht aus Menschen, die Tierliebe verbindet und unserer Philosophie entspricht es, jedes noch so kleine Leben zu wertschätzen und zu behüten. Ein Schlag in die Magengruppe ist es, wenn uns schlicht die Kapazitäten dafür ausgehen und wir Tiere todkrank zurücklassen müssen.“ So ging es den Helfern im Juli.



Beinahe täglich ereilten den Verein neue Hilferufe von Menschen, welchen die Haltung ihrer Katzen über den Kopf gewachsen war. Leider gebe es immer noch Menschen, die ihre Tiere nicht kastrieren lassen, so Glasl. Das daraus entstehende Tierleid sei viel zu wenig im Bewusstsein der Menschen angekommen. Im Juli traf es den kleinen Verein in voller Härte.



Miserable Zustände

Innerhalb von nur einer Woche wurden den Helfern zwei Stellen mit sage und schreibe 31, zum Teil sehr kranken Kätzchen gemeldet. Zehn Katzenkinder lebten verwildert auf einem Hof, dessen Besitzer ins Krankenhaus musste. Die geschwächten Kitten wurden mit Fallen eingefangen und auf einer Pflegestelle untergebracht. Dort wurden sie aufwendig medizinisch versorgt.



Die Mütter wurden eingefangen und kastriert. „Die andere Stelle trieb uns täglich Tränen in die Augen“, verrät Glasl. Es sei ein Haushalt mit 21 zum Teil auf intensive medizinische Pflege angewiesene Katzenkindern gewesen. „Bis wir Kenntnis von den Umständen erlangten, waren leider schon einige Kätzchen verstorben. Da wir anfangs leider noch keine Pflegestellen für 21 Kätzchen fanden, waren zwei unserer Tierschützerinnen täglich mehrfach vor Ort und versorgten die Tiere mit Nahrung und Medikamenten. Die Umstände dort waren sehr schlimm. Die Bewohner waren völlig überfordert und die Katzen wurden provisorisch in einem kleinen Raum untergebracht.“ Um diese Notsituation meistern zu können, war die Tierschutzjugend dringend auf Unterstützung angewiesen. Die medizinische Versorgung der Tiere sei eine unglaubliche finanzielle Herausforderung für den Verein. Deshalb waren Geldspenden gerade jetzt so wichtig! Außerdem konnte nur durch Pflegeplätze das Überleben der Katzenkinder gesichert werden, betont Glasl.



Hoffnungsschimmer

Doch es gibt auch immer wieder Hoffnung. Für zwei der 21 armen Geschöpfe gab es schon ein kleines Happy End. „Eine liebevolle Säuglingskrankenschwester nahm sich der beiden schwächsten Kätzchen an und pflegt sie nun bei sich zu Hause. Wir erhielten ein Video von der Pflegestelle das uns zu Tränen rührte... diesmal vor Freude. Das kleine Katerchen, von dem wir annahmen, das es die Nacht nicht überlebte, kletterte auf den Schoss seines Pflege-Herrchens und brachte mit seinem winzigen Körper seine ganze Liebe und Dankbarkeit zum Ausdruck. Schnurrend und mit zwinkernden Augen konnte es seinen Blick gar nicht ablassen von dem Menschen, der ihm zum ersten Mal in seinem Leben so viel Wärme und Geborgenheit schenkt“, erzählt Glasl. „Wir danken von Herzen für die liebevolle Aufnahme unserer beiden Sorgenkinder.“ Spätestens wenn sich ein kleines Kitten friedlich und vertrauensvoll auf den eigenen Schoss in den Schlaf schnurre, erlebe man, wie wertvoll es sei, ein solch kleines Leben zu behüten und ihm durch einen Pflegeplatz eine Chance zu schenken.



Glückssträhne

Die Pflegestelle war mit den beiden kranken Kätzchen bei der Tierarztpraxis Dr. Aigner in Taufkirchen/Vils. Dort hat sie natürlich auch von den noch verbliebenen und zum großen Teil sehr schwer kranken Kätzchen erzählt. Daraufhin haben zwei Tierarzthelferinnen angeboten weitere sechs Zwerge zu übernehmen und sie gesund zu pflegen. Somit sind jetzt schon acht Babys von dort gerettet und können intensiv überwacht und gepflegt werden, dafür sind wir sehr dankbar. Sechs Kätzchen durften auch schon vom ersten Hof in eine Pflegestelle ziehen. „Die Kätzchen sind hier nicht ganz so krank, aber gleich sechs auf einmal aufzunehmen ist natürlich für uns ein großer Segen.“



Wunder

Die Pflegestellen haben ein kleines Wunder bewirkt. „Es haben wirklich alle Babys überlebt und mittlerweile sind bei denen, die als Erste von dort weggeholt wurden auch die Augen wieder fast ganz gesund“, strahlt die Vorsitzende der Tierschutzjugend. Und die ehrenamtlichen Helfer haben es auch geschafft, alle Kätzchen auf Pflegeplätzen unterzubringen. „Die zuletzt geholten haben zum Teil noch ganz schlimme Augen, aber wir bleiben dran und bekommen das auch noch in den Griff.“ Auf jeden Fall sind alle 31 Kätzchen gerettet und vorerst in Sicherheit - das nächste Mammutprojekt werde dann alle zu vermitteln, wenn sie gesund und wieder fit sind. „Solltet Ihr also überlegen Euch tierische Freunde zu holen, würden wir Euch bitten, dass Ihr Euch schon mal die Fotos auf unserer Facebookseite anschaut – verlieben erwünscht.“



Die Tierschutzjugend würde sich auch sehr über Geld-, Futter- und Streuspenden freuen. „„Vielen Dank, dass Ihr uns helft zu helfen.



Spendenkonto:

Tierschutzjugend Erding VR-Bank Taufkirchen/Dorfen IBAN: DE 28 7016 9566 0101 828533 BIC: GENODEF1TAV. ig