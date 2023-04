Biergarten-Konzert

Von: Fabian Holzner

Live im Biergarten: Jan Wannemacher gibt endlich sein mehrfach verschobenes Konzert in Taufkirchen. © Glaesemer Michael

Die Saison startet diesen Samstag: Liedermacher Jan Wannemacher sorgt am 29. April, ab 19 Uhr für Stimmung in Taufkirchen.

Taufkirchen – Ob Suppengemüse, das „Obandln“, bayerische Getränkemaßeinheiten oder den lästigen Heischnupfa – Jan Wannemacher bringt Alltägliches auf die Bühne und veredelt es mit Gitarre, Loop-Sation, sanfter Stimme und Humor zu eingängigen Mundart-Popsongs.



Zu hören und zu sehen ist der bayerische Liedermacher am Samstag, 29. April, ab 19 Uhr im Biergarten Taufkirchen. Vor zwei Jahren hat der 32-jährige Familienvater den Sprung auf die Bühne gewagt und im vergangenen Sommer mit seinen ersten Live-Konzerten überregional auf sich aufmerksam gemacht. „Es war eine wahnsinnig spannende Zeit in der ich viel lernen habe dürfen“, blickt er zu Beginn der Freiluft-Konzertsaison 2023 auf den Start zurück. Seine Single „Heischnupfa“ läuft auf lokalen Radiosendern. Vor wenigen Wochen legte er mit einem Video zum neuen Song „Oa Quartl“ nach und wird diesen, wenn auch zur „Hoibe“ oder „Mass“ sicher auch im Biergarten zum Besten geben. Geboren in Hessen, aufgewachsen in der Nähe von Wasserburg und damit beider Dialekte mächtig, hat ihn die Musik sein Leben über geprägt. Als Sänger und Gitarrist war er in der Radio- und TV-Branche aktiv und hat beispielsweise den Song zur Werbung der „Apotheken-Umschau“ gesungen. Dass ihm die Gesundheit seiner Zuhörer am Herzen liegt, beweist Jan Wannemacher regelmäßig durch das großzügige Verteilen von Taschentüchern zu seinem Song „Heischnupfa“. Und in diesem Sinne wird bei schlechtem Wetter das Konzert vom Biergarten in die benachbarte Bar Bóveda verlagert. Der Eintritt ist frei. fh