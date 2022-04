Die Buchbacher Blasmusik erklingt wieder

Von: Christian Schäfer

Die Buchbacher Blasmusik hat den Probebetrieb unter 3G-Bedingungen wieder aufgenommen. © privat

Der Corona-bedingte Winterschlaf ist vorbei: das feiert die Buchbacher Blasmusik mit zwei Standkonzerten

Buchbach – Die Buchbacher Blasmusik läutet mit einem Standkonzert die Karwoche ein – am Palmsonntag, 10. April, um 13.30 Uhr am Marktplatz in Buchbach und um 15 Uhr in Ranoldsberg auf dem Vorplatz der Bäckerei Wenzl. Die Lockerungen des Frühlings ermöglichten der Buchbacher Blasmusik, aus dem coronabedingten Winterschlaf zu erwachen und den Probenbetrieb unter 3G-Bedingungen wieder aufzunehmen. Für die Kapelle ist es ein wichtiger Schritt in Richtung Normalität, den es zu feiern gilt: Die Buchbacher Blasmusik lädt daher herzlich zum Standkonzert in Buchbach und Ranoldsberg ein und freut sich über zahlreiches Publikum.

Auf dem Programm steht eine schwungvolle Mischung aus traditionellen Märschen und Polkas. Sofern die Coronalage es erlaubt, ist das Standkonzert der Auftakt zu einem regen Blasmusik-Jahr mit Auftritten auf Gründungsfesten, Volksfesten und weiteren Feierlichkeiten. Die Buchbacher Blasmusik blickt den Festen mit Vorfreude entgegen, denn nach zwei ruhigen Corona-Jahren kann sie nun endlich wieder das Miteinander inner- und außerhalb der Gemeinde musikalisch gestalten. Übrigens: Der Verein gibt die Freude am Musizieren gerne weiter und freut sich über Nachwuchs jeden Alters. Dabei arbeitet er eng mit der Musikschule Buchbach zusammen. Interessierte sind eingeladen, sich an Jugendleiterin Miriam Bootz oder Dirigent Franz-Georg Wastl zu wenden. red