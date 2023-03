Die Hauptdarsteller

Von: Michaele Heske

Teilen

Die Hauptdarsteller: Robert Gregor Kühn, Helena May Heber, Martin Schülke, Anja Neukam (vorne v. li.) und Armin Hägele, Simone Ascher und Horst Wüst (hinten v. li.). © hes

Schauspielerin Simone Ascher spielt bei den Freilicht-Festspielen „Faust in Dorfen“ zur 125-Jahr-Feier gleich zwei Rollen

Dorfen – Die Macher vom „Faust in Dorfen“ gaben bekannt, welche Hauptdarsteller beim großen Freilichttheater zum 1250. Jubiläum der Stadt auf der Bühne am Unteren Markt stehen werden. Darunter auch die Dorfener Schauspielerin Simone Ascher, die Krimifans aus Serien im Fernsehen kennen.



Ascher, die sowohl vor der Kamera, als auch auf der Theaterbühne zuhause ist, wird die Marthe Schwerdtlein geben, die Nachbarin des jungen Gretchens. Marthe wurde von ihrem Mann sitzen gelassen. Nach außen spielt Ascher alias Marthe, die trauernde Witwe als sie vom Tod des untreuen Gatten erfährt – in Wirklichkeit sucht sie aber längst nach einem neuen Techtelmechtel. Da kommt ihr Mephistopheles gerade recht.



„Der ‚Faust‘ ist das größte deutsche Werk, das es gibt. Und das mit recht. Die Geschichte ist vielschichtig und existenziell“, findet Ascher. Und irgendwie auch alltäglich, passe schon allein deshalb zum großen Jubiläum in ihrer Heimatstadt. In einer weiteren Rolle wird Ascher als schöne Helena im zweiten Teil der Tragödie zu sehen sein: Eine Heldin aus dem antiken Troja, in die sich Dr. Faustus unsterblich verliebt.



In weiteren Rollen: Horst Wüst (67) spielt unter anderem den Theaterdirektor, Gott oder den Kaiser. „Faust ist das interessanteste Stück von Goethe“, findet der Münchner Schauspieler.



Die 25-jährige Helena May Heber mimt das Gretchen. „Die Suche nach dem Sinn im Leben“, fasziniere sie an dem Stückt, verrät die junge Salzburgerin. Martin Schülke, gibt den Dr. Faust, Armin Hägele den Dichter oder auch Valentin, Gretchens Bruder.



Für die Rolle des Mephisto wurden gleich zwei Protagonisten gecasted, Anja Neukamm sowie Robert Gregor Kühn, beides Münchner Schauspieler. „Ich steh auf diese Fantasy-Wesens wie Mephisto, er hat ein klares Ziel vor Augen“, so Neukamm. Und Regisseur Andreas Wiedermann fügt an: „Das Böse hat nun mal eine weibliche und eine männliche Seite.“ Für ihn haben die beiden Mephisto die tragende Rolle schlechthin: „Er ist ein Lebensopportunist, ein smarter Bösewicht und Seelenfänger“. Mephisto ist ein Alleinunterhalter mit den Besten Aphorismen, stellt Regisseur einen aktuellen Bezug her.



Andreas Wiedermann teilt sich mit dem musikalischen Leiter, dem Dorfener Multitalent, Kirchenmusiker, Komponist und Chorleiter Ernst Bartmann die Intendanz.



Außerdem spielen 140 hiesige Akteure zwischen 13 und 75 Jahren bei dem Spektakel mit, die jetzt auch mit den szenischen Proben begonnen haben: „Einerseits Mitmachtheater, andererseits professionelle Schauspielkunst - das ist das Konzept der Inszenierung“, so Produktionsleiterin Susanne Holzner. hes