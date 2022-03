Doch kein Amazon-Verteilzentrum für Obertaufkirchen

Von: Johanna Furch

Das aktuelle Betriebsgelände der Spedition Greilmeier. © Johanna Furche

Auf das Gelände neben der Autobahnauffahrt soll der Fuhrpark der Spedition Greilmeier verlegt werden

Schwindegg/Obertaufkirchen – Das „Verteilzentrum in Obertaufkirchen kommt nicht.“ Darüber informierte jetzt die Spedition Greilmeier aus Schwindegg in einer Pressemitteilung. Eigentlich war geplant, auf einem Gelände an der Autobahnauffahrt ein Amazon-Verteilerzentrum zu verwirklichen. Die Projektentwickler haben die Planungen dazu nun aber beendet – stattdessen laufen Planungen, den Fuhrpark der Spedition zu verlegen.



Ursprünglich wollte die Spedition Greilmeier ihren Betrieb an die Autobahn ins Gemeindegebiet Obertaufkirchen verlagern. Im Jahr 2017 hatte die Gemeinde extra einen Bebauungsplan auf den Weg gebracht, um das Vorhaben zu ermöglichen. Ausschlaggebendes Argument hierfür war, dass die Lastwagen durch den neuen Standort auf dem Weg zur Autobahn nicht zuerst durch die Gemeinde fahren müssen.



Dann aber haben sich neue Möglichkeiten ergeben: Das Grundstück sollte außerdem für ein Amazon-Verteilzentrum genutzt werden. Gegen den zusätzlichen Verkehr der Zustellfahrzeuge, die dann in und um Obertaufkirchen unterwegs wären, hat sich die Gemeinde Obertaufkirchen gewehrt.



Der Verkehr durch Obertaufkirchen würde deutlich steigen, wenn neben den Lastwagen der Firma Greilmeier auch die Zustellfahrzeuge des Amazon-Verteilzentrums von hier aus ausschwärmen, um Pakete im weiteren Umkreis zuzustellen.



In der Pressemeldung heißt es nun: „Greilmeier möchte kein Projekt verwirklichen, welches bei der Gemeinde Obertaufkirchen auch nach mehrmaligen intensiven Gesprächen auf Ablehnung stößt – auch wenn dies nach Erteilung der Baugenehmigung durch das Landratsamt rechtlich möglich gewesen wäre.“



Das Landratsamt sieht nämlich keinen Unterschied zwischen einem Logistikzentrum und einem Verteilzentrum, was in der Gemeinde Obertaufkirchen als großer Kritikpunkt diskutiert wurde. „Wir bedauern nach wie vor, dass wir die Gemeinde Obertaufkirchen nicht von den Vorzügen des Projekts überzeugen konnten“, betont auch Geschäftsführer Christian Greilmeier.



„Letztendlich ist ein gemeinsames Miteinander mit der Gemeinde für uns jedoch sehr wichtig“, so Greilmeier weiter. Deshalb seien Spedition und Gemeinde in Austausch, wie Alternativen zum geplanten Verteilzentrum aussehen und wie eine Verlagerung des Fuhrparks der Spedition gelingen könnte. „Schließlich begann Greilmeier vor 74 Jahren seinen Betrieb in der Gemeinde Obertaufkirchen.“ efg