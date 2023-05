Dorfener Nachwuchskicker zeigten Charakter

Stolze Kicker: Die D1-Jugend des TSV Dorfen belegten beim größten Nachwuchsturnier in Bayern Platz 5 © C. Busch

Die D1-Jugend des TSV Dorfen trat beim 23. Bayern Cup (European Football Cup) in Augsburg an und sammelte tolle Erfahrungen

Dorfen – Kürzlich machte sich die D1 Jugend auf den Weg zum größten bayerischen Nachwuchsturnier nach Augsburg. Dabei treten mehr als 100 Mannschaften aus Deutschland und ganz Europa in allen Altersklassen von der U10 bis zur U17 männlich und weiblich an. Bei den D Junioren wurde in vier Gruppen zu je vier Mannschaften gespielt.



Bereits am Freitag stand noch am Abend das erste Vorrundenspiel des TSV Dorfen gegen den SV Untermenzing an. Ein gelungener Turnierauftakt konnte durch ein souveränes 3:0 gefeiert werden. Danach ging es zu einem nahegelegenen Zeltplatz und die zehn Dorfener Jungs sowie vier Betreuer genossen den Sieg und die Übernachtung im Großraumzelt.



Am Samstag standen zwei weitere Vorrundenspiele an. Gegen den FC Moosburg konnte man mit 3:1 gewinnen, gegen den slowenischen Vertreter NK Domzale verlor man 0:9. Zur Ehrenrettung muss gesagt sein, dass der TSV Dorfen auf Grund von Verletzungspech im letzten Spiel mit einem Mann weniger auf dem Platz spielen musste. Hier konnte der spätere Turniersieger aus Slowenien mit einem Kader von 16 Spielern aus dem Vollen schöpfen.



Am Abend bestritten die Jungs sichtlich erschöpft das Viertelfinale gegen den TSV Schmiden aus Baden Württemberg. Hier unterlagen sie dem späteren Turnierzweiten mit 1:4.



Das senkte die gute Laune vor Ort allerdings nur wenig, denn es wurde allen Besuchern rund um das Turnier viel geboten. So konnte man in den Pausen Bubble Soccer spielen oder sich an zahlreichen Ständen kulinarisch stärken.



Am Sonntag lichtete sich das Lazarett des TSV Dorfen, allerdings musste ohne Auswechselspieler in die Platzierungsspiele gestartet werden. Es ging nun um die Plätze 5 bis 8. Das erste Spiel gewannen die Isenstädter mit 2:0 gegen den FSV Neunkirchen-Seelscheid aus Nordrhein- Westfalen.



Also ging es im letzten Spiel am Sonntagmittag um Platz 5 gegen den SC Armin München I. Nach einem 0:2 Rückstand konnte durch eine starke Mannschaftsleistung doch noch der Ausgleich in letzter Minute erzielt werden. Absolut erwähnenswert ist die Reaktion des Gegners, der ebenfalls einen Mann vom Platz nahm, als verletzungsbedingt die Dorfener einen Spieler vom Feld nehmen mussten. Kaum an Spannung zu überbieten ging es dann ins Elfmeterschießen.



Hier setzten sich die Dorfener Jungs mit sauber platzierten Toren und starken Paraden im Tor durch und die Freude und Erleichterung über einen beachtlichen 5 Platz von insgesamt 16 Mannschaften in der Altersklasse war groß.



L.Casper