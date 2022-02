Fasching: Bunter Abend online

Von: Hermann Weingartner

Die Woifganger Prinzenpaare tanzen online für die Faschingsfreunde. © Weingartner

Faschingsendspurt in St. Wolfgang heuer wieder nur mit Online-Gaudi möglich - Cocktail- und Weißwurst-Lieferservice

St. Wolfgang – Im St. Wolfganger Fasching begegnet man den Pandemie-Einschränkungen mit viel Kreativität. Gefeiert wird so trotzdem mit tollen Aktionen zum Faschingsfinale am kommenden Samstag und Sonntag.



Der Dorfener Hemadlenz ist offiziell abgesagt, ein Weißwurstfrühstück am Unsinnigen Donnerstag unter Arbeitskollegen, Freunden oder in der Familie ist aber erlaubt. Dazu liefern die St. Wolfganger Regenten, Prinzessin Nadine I. und Prinz Manuel I., ab 6 Uhrin der Früh Weißwürste und Brezen auf Bestellung aus.



Für die Kinder gibt‘s ein Faschingsheft rund um den St. Wolfganger Fasching, gestaltet vom Kinderprinzenpaar sowie der Garde. Eine Spende (Sparkasse Wasserburg) ermöglicht das Heft kostenlos in Kitas und Grundschule zu verteilen.



Wenn nicht live, dann eben zur Not Fasching via Internet. 2021 feierten über 500 Gäste online bis 5 Uhr morgens. Auch heuer heißt es am Faschingssamstag wieder „Nur wer dabei war … kann mitreden!“. Ab 20 Uhr präsentiert die Faschingsabteilung des TSV St. Wolfgang wieder den „Bunter Abend Turner Luki Zoom“ mit kurzweiligem Programm für Spaß zuhause.



Gezeigt werden unter anderem die Tänze der Prinzenpaare und Garde sowie lustige Sketche und Videoclips vergangener Bunter Abende. Die Landjugend verlost Eintrittskarten für ihr Jubiläum. Spätestens ab 23 Uhr startet die Online-Party mit DJ Sugaman. Dazu kann man sich beim TSV-Rüscherl-Express wieder Drinks nach Hause liefern lassen.



Am Faschingssonntag wird die 10 Uhr Messe in der mit Luftballons geschmückten Pfarrkirche gefeiert, gestaltet von den Prinzenpaaren und der Garde unter dem Motto „Lust auf Leben“. Just Voices sorgt für die musikalische Umrahmung. Kinder dürfen verkleidet kommen.



Sonntagnachmittag wandern ab 13 Uhr die Prinzenpaare und Mädels der Garde durch die Siedlungen der Goldachgemeinde und verteilen Luftballons und Süßigkeiten.



Infos online: www.tsv-st-wolfgang.de, Telefon: (0 80 85) 189 10 57 oder fasching.stwolfgang@gmail.com.we