Faschingstreiben in Lengdorf

Ulli und Eva Luginger werden im Saal des Gasthauses Menzinger ordentlich für Stimmung sorgen. © privat

Am Sonntag findet in Lengdorf der Kinderfasching statt. Und am 18. Februar wird dann groß Fasching gefeiert.

Lengdorf – Unter dem Motto „Fantastisch bunte Welt – Lengdorf feiert wieder“ findet am Samstag, 18. Februar, ab 20 Uhr der Faschingsball des Theatervereins Lengdorf statt. Zur Live-Musik des bekannten Musik-Duos „For you“ wird im Saal des Gasthauses Menzinger das Tanzbein geschwungen.



Bei der Maskenprämierung für die einfallsreichsten Kostümierungen warten schöne Preise und Verzehrgutscheine, die beispielsweise an der Bar eingelöst werden können. Auch für die eine oder andere Überraschung der ganz besonderen Art ist gesorgt. Es herrscht freie Tischwahl, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.



Bereits am Sonntag, 12. Februar, kommen die Kinder auf ihre Kosten. Der 4. Lengdorfer Kinderfasching des Theatervereins Lengdorf beginnt um 14 Uhr im Saal des Gasthauses Menzinger in Lengdorf. Während sich die Kinder bei den verschiedenen Spielen oder in der Kinder-Disco austoben können, wartet auf die großen Gäste ein reichhaltiges Buffet an selbst gebackenen Kuchen und Torten. ig