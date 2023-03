Waschen, Legen, Kuppeln

Spanner-Alarm v.l.): Annelie Gugl (Elisabeth Schiebl), Gisela Graubrot (Magdalena Glück) und Hilde Hupf (Anna Wegerer). © Johanna Furch

Frühjahrstheater der Haager Bühne – 2x2 Eintrittskarten zu gewinnen

Haag – Vorhang auf heißt es wieder für die Haager Bühne. Ans „Waschen, Legen, Kuppeln“ geht es im Bürgersaal, wenn die Theaterer den Hinterhofschwank „QuadratRatschnSchlamassl“ von Ralph Wallner auf die Bühne bringen.



Unter der Regie von Gabi Preuß wird bereits fleißig geprobt für die Aufführungstermine am Freitag, 17. Samstag, 18., und Sonntag, 19. März, sowie Freitag, 24., Samstag, 25., und Sonntag, 26. März. Freitags und samstags öffnet sich der Vorhang um jeweils 20 Uhr, sonntags bereits um 19 Uhr und am letzten Aufführungstag zusätzlich um 15 Uhr. Karten gibt es im Vorverkauf beim Blumenhaus Kiefer, Hauptstraße 19, und an der Abendkasse zum bewährten Eintrittspreis von acht Euro. Kinder bis einschließlich zwölf Jahren zahlen fünf Euro.



Und darum geht’s: Frau Gugl und Frau Hupf sind seit Jahren Nachbarinnen. Die Hausmeisterin und die Friseurin verstehen sich blendend. Beim täglichen Kaffeeklatsch im Hinterhof wird leidenschaftlich getratscht, gekichert und natürlich Guglhupf gegessen.



Doch schlechte Post, dramatische Geheimnisse und lustige Witwen halten die beiden auf Trab. Aus Geldnot entsteht eine Geschäftsidee. Partnervermittlung unter der Trockenhaube! Waschen, Legen, Kuppeln! Aber die Verstrickungen im Leben sind viel verworrener als gedacht. Alte und neue Lieben bringen den Hausfrieden gehörig durcheinander, und das Schlamassl nimmt seinen Lauf. Es spielen Elisabeth Schiebl, Anna Wegerer, Florian Furch, Niklas Willnhammer, Magdalena Glück, Hans Furch, Christl Fischer, Hans Mitterer, Julia Hartmann und Gudrun Reich.

Verlosung

Die Haager Bühne verlost in Zusammenarbeit mit dem Intelligenzblatt Dorfen 2x2 Karten für das Frühjahrstheater. Wenn Sie Karten gewinnen möchten, rufen Sie am Freitag, 3. März um 12 Uhr unter Tel. (0 80 81) 415 44 an. Mit etwas Glück sind Sie unter den Gewinnern.

Johanna Furch