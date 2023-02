Anno Dazumal

Alles was Räder aber keinen Motor hat kann beim Handwagerlumzug der Dorfener Faschings Deife mitmachen © privat

Die Dorfener Faschings Deife veranstalten am Faschingsdienstag einen Handwagerlumzug

Dorfen – Einen Handwagerlumzug mit dem Motto „Anno Dazumal“ veranstalten die Dorfener Faschings Deife am Faschingsdienstag, 21. Febraur, von 13 bis 14 Uhr. Mitmachen kann jeder, ob groß oder klein, alt oder jung, egal ob mit Leiterwagerl, ausrangierter Mistkarre oder Kinderwagerl. Also alles, was Räder aber keinen Motor hat.

Die Wägen können dekoriert, aufpoliert oder umgebaut sein. Auch Sprüche dürfen gerne angebracht werden, Hauptsache, es ist originell und lustig. Selbstverständlich sind auch entsprechende Verkleidungen willkommen. Treffpunkt ist am Unteren Markt auf Höhe der Marktkirche.