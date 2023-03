Starkbierfest im Tonwerk

Von: Christian Schäfer

Volles Haus: das Starkbierfest im Tonwerk in Dorfen. © privat

Politiker derblecken, Kabarett, Bands und AfterStarkbierpartys – im Tonwerk wird ab 2. März gefeiert.

Dorfen – Das Tonwerk Starkbierfest 2023 findet heuer an drei Tage Anfang März statt. Zum Auftakt, am Donnerstag, 2. März, findet ein KabarettAbend statt. Los geht es um 18 Uhr mit dem Anstich von Tonwerk-Geschäftsführer David Ritter in der Alten Schlosserei. Für Unterhaltung sorgen Martin Pommer & Mathias Pichlmeier. egon m. hält die Starkbierrede – inklusive ordentlichem Politiker derblecken. Dazu gibt es Blasmusik aus der Region, die Bewirtung kommt während des ganzen Starkbierfestes vom Gasthof Reiter Bräu aus Wartenberg, bekannt als Festwirt vom Volksfest Wartenburg und Volksfest Isen.

Karten für den Abend gibt es für zehn Euro zuzüglich Gebühren online unter www.tonwerk-dorfen.de. An der Abendkasse sind Karten zu zwölf Euro erhältlich. Tischreservierungen sind per Mail an hello@tonwerk-dorfen. de möglich. Am Freitag geht es um 18 Uhr weiter in der Alten Schlosserei – dann mit der Band Soundscape. Eine After Starkbier Party findet im Heizwerk Club mit Musik aus den 90er und 00er Jahren und Partyhits mit DJ Peter Sandfuchs statt. Einlass ist ab 16 Jahren.

Am Samstag hat dann die Band I-Düpferl ihren Auftritt beim Starkbierfest. Auch hier geht es um 18 Uhr in der Alten Schlosserei los. Bei der After Starkbierparty im Heizwerk legt dann DJ Jack D auf. Für Freitag und Samstag können vorab Biermarken erworben werden. Dies ist online unter www.tonwerk-dorfen.de möglich. Dort können auch Tische reserviert werden. Dabei gilt: zehn Biermarken sind ein Tisch