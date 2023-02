Dank Handyortung - Polizei findet vermissten Mann

Von: Christian Schäfer

Die Polizei konnte den vermissten Mann bei Maria Thalheim schließlich auffinden © rissix

Ein 86-Jähriger aus Dorfen stürzt im Wald - und konnte leicht verletzt und unterkühlt geborgen werden

Dorfen - Eigentlich wollte ein 61-jähriger am Mittwochnachmittag (08.02.2023) seinen 86-jährigen Vater in Dorfen besuchen. Dieser war aber entgegen der Absprache nicht zu Hause, so dass der Sohn nur einen Zettel vorfand, dass der Vater gleich zurück sei. Versuche den Senior telefonisch an seinem mitgeführten Handy zu erreichen waren zunächst nicht aufschlussreich, da dieser zwar den Anruf annahm und sich meldete, aber kein richtiges Gespräch zustande kam.

Da der Vater auch bei einbrechender Dunkelheit immer noch nicht nach Hause zurückkehrte und aufgrund der frostigen Außentemperaturen eine Notlage nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde seitens der Polizei Dorfen eine Vermisstensuche gestartet. Hierbei konnte er dann schließlich am Handy erreicht werden, gab an, dass er gestürzt sei und irgendwo im Wald liegen würde. Nach Handyortung konnte der Vermisste dann am Abend in einem Waldstück bei Maria Thalheim aufgefunden werden. Er kam mit glücklicherweise nur leichten Verletzungen und einer Unterkühlung in ein Krankenhaus. Das mitgeführte Handy hat somit dem 86-jährigen möglicherweise das Leben gerettet.