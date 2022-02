Wie steht es mit der Sicherheit unserer Energieversorgung?

Teilen

Klaus Steiner, der Chef der Dorfener Stadtwerke © privat

Klaus Steiner, Chef der Dorfener Stadtwerke, zur aktuellen Situation in Russland und der Ukraine und mögliche Auswirkungen auf unsere Energieversorgung und deren Preise

Sehr geehrte Damen und Herren,

Dorfen - Es sind furchtbare Meldungen aus der Ukraine. Für die Menschen vor Ort ist eine Tragödie ausgebrochen und unsere Gedanken sind bei ihnen. Ich hoffe sehr, dass die Diplomatie und Deeskalation in den nächsten Tagen und Wochen eine erneute Chance bekommen. Das Deutschland mit dem Bezug von Erdgas auch zur Finanzierung des russischen Staatshaushaltes beiträgt macht mich persönlich wütend und betroffen. Aber in unserer global und arbeitsteilig organisierten Wirtschaftswelt haben wir uns wohl alle nicht vorstellen können, das in Europa wiederum leichtfertig ein Krieg begonnen wird.

Als Stadträtinnen und Stadträte, Mitarbeiter der Stadtwerke und der Verwaltung sind Sie wichtige Meinungsmultiplikatoren, wenn sich Bürger und Kunden mit ihren Befürchtungen und Sorgen an Sie wenden. Auch den Medien kommt in diesen Tagen eine wichtige Rolle zu. Bei aller Betroffenheit sehe ich es als unsere Aufgabe an, verantwortungsvoll mit den uns zur Verfügung stehenden Informationen und unserer Kommunikation umzugehen. Ich habe mich daher bewusst entschieden, auch unsere lokalen Redaktionen mit in den Verteiler dieser mail aufzunehmen.

Wie steht es also um die Sicherheit unserer Energieversorgung?

Die Konsequenzen der russischen Aggression für die Energieversorgung in Deutschland sind vielfältig. Das betrifft zum Einen die Lieferung von Erdgas und Kohle aus Russland und zum anderen die Auswirkungen auf die Energiepreise. Die Versorgungssituation stellt sich aktuell wie folgt dar.

· Russland liefert mehr als 50 Prozent des in Deutschland verbrauchten Erdgases. Sollten Lieferungen aus Russland kurzfristig ausfallen, ist das eine große Herausforderung.

· Sicher ist: In diesem Winter wird jeder Gaskunde eine warme Wohnung haben. Wir haben in Europa Sicherungsmechanismen, die in einer Engpasssituation greifen. In jedem Fall sind Haushaltskunden und Einrichtungen, wie beispielsweise Krankenhäuser, durch gesetzliche Bestimmungen besonders geschützt. Auch würden vertraglich geregelte Abschaltvereinbarungen mit der Industrie oder der Wechsel auf andere Energieträger die Nachfrage nach Gas drosseln.

· Europa kann auf einen breiten Liefermix bauen: Gas kommt gewissermaßen aus allen Himmelsrichtungen nach Europa und somit auch nach Deutschland. Hinzu kommt die sehr gute Gasspeicher-Infrastruktur insbesondere in Deutschland sowie das europäische Gas-Verbundnetz, das den innereuropäischen Gasaustausch ermöglicht und das in den vergangenen Jahren immer stärker ausgebaut worden ist.

· Aktuell kommt auch verstärkt Flüssigerdgas via Großtanker aus den USA und Katar. In gewissem Umfang besteht die Möglichkeit, zusätzliche Flüssigerdgas-Mengen zu beziehen. Die derzeit größten LNG-Anbieter sind Katar, Australien und auch die USA. Insbesondere dort sind viele Produzenten in der Lage, ihre Angebotsmenge kurzfristig auszuweiten, um auf Nachfrageschwankungen zu reagieren.

· Auch wenn aufgrund der kurzfristigen Maßnahmen keine Lieferunterbrechung zu erwarten ist, braucht es aber politische Entscheidungen, um mittel- und langfristig die Situation zu meistern. Aufgrund meines ehrenamtlichen Engagements im Verband der bayerischen Energie- und Wasserwirtschaft kann ich bestätigen, dass die Energiewirtschaft in engem Austausch mit der Regierung steht und die aktuelle Lage genau und regelmäßig entlang der bestehenden Vorsorgepläne bewertet. Wir gehen davon aus, dass beim Wirtschaftsministerium ein Krisenteam aufgebaut wird, zu dem wir auch als Verband hinzugezogen werden. Dies betrifft die Betrachtung aller Erzeugungskapazitäten ebenso wie die Lage der Infrastrukturen. Vorbereiten werden wir gleichfalls, dass dem Schutz unserer kritischen Infrastruktur aktuell und vorausschauend entsprechende Aufmerksamkeit gegeben wird. Das betrifft explizit auch den Bereich der Cybersicherheit. An einer Entwicklung wird jedoch niemand vorbei kommen: Mittelfristig werden der massive Ausbau Erneuerbarer Energien, eine diversere Lieferstruktur und der Hochlauf von Wasserstoff bedeutsam für eine diversifizierte Versorgungssicherheit sein. Wir müssen unabhängig von fossilen Energieträgern werden. Insbesondere für die Erneuerbaren Energien muss nun endlich klar sein, dass Hemmnisse bei der Genehmigung und Realisierung der Projekte der Vergangenheit angehören müssen. Der bayerische Wirtschaftsminister Aiwanger hat es in seiner heutigen Pressemitteilung klar formuliert: “Die Energiekrise lässt keinen Raum für ideologische Abenteuer. Auch der verstärkte Ausbau der heimischen Erneuerbaren Energien darf künftig nicht mehr durch zu viel Bedenkenträgerei blockiert werden.“

Und wie schaut es mit den Preisen aus?

Seit dem vergangenen Jahr sind Verbraucherinnen und Verbraucher, Unternehmen wie Energieversorger in nie dagewesener Weise mit steigenden Preisen an den Energiegroßhandelsmärkten konfrontiert. Die Ursachen sind vielfältig: eine konjunktur- und witterungsbedingt global schnell steigende Nachfrage nach Energie, insbesondere Erdgas, traf auf ein nicht mitziehendes Angebot. Hinzu treten vermehrte Unsicherheiten über die geopolitischen Entwicklungen und deren Auswirkungen auf die Energiemärkte.

Für die Energieversorger bedeutet dies deutlich höhere Kosten für die Beschaffung von Energie. Diese Entwicklungen müssen sie an ihre Kundinnen und Kunden weitergeben, um weiter wirtschaftlich arbeiten und ihrem Versorgungsauftrag nachkommen zu können. In den allermeisten Fällen haben die Unternehmen große Teile der Energiemengen, die sie ihren Kunden liefern, bereits länger im Voraus beschafft, sodass sich die aktuellen Großhandelspreise noch nicht vollständig in den Tarifen niederschlagen. Das gilt auch für die Stadtwerke Dorfen, die sich bereits im Vorfeld Energiemengen gesichert haben. Daher wurden zu Jahresbeginn nur die Preise der Grundversorgung für Gas und Strom deutlich angehoben. Dennoch müssen auch in Dorfen die meisten Kundinnen und Kunden über kurz oder lang mit steigenden Energiekosten rechnen. Wann und in welcher Höhe eine Preisanpassung erfolgen wird, ist derzeit noch unklar. Aufgrund der extremen Preisschwankungen werden die normalerweise vernachlässigbaren Kosten für eine Beschaffung von Abweichungen zwischen prognostiziertem und tatsächlichem Verbrauch zu einer echten Herausforderung. Eine sichere und bezahlbare Versorgung mit Energie ist fundamental in unserer Gesellschaft: Für Gesundheit, soziale Teilhabe, Lebensqualität und nicht zuletzt wirtschaftlichen Wohlstand. Dieser Aufgabe nachzukommen, gehört zur DNA der Energiewirtschaft. Kein seriös agierender Energieversorger nutzt die aktuelle Situation aus, um sich selbst auf Kosten der Verbraucherinnen und Verbraucher zu bereichern. Wir hoffen, dass die jetzt angekündigten Maßnahmen der Bundesregierung wie die Abschaffung der EEG Umlage, der Heizkostenzuschuss oder das im Koalitionsvertrag angekündigte Klimageld zu einer Entspannung der Situation für die Verbraucher beitragen werden. Der intensive Wettbewerb auf dem Energiemarkt wird mit Sicherheit dafür sorgen, dass Entlastungen eine preisdämpfende Wirkung haben. Direkte staatliche Eingriffe in die Preise würden dagegen bestenfalls dazu führen, dass die erforderlichen Investitionen in erneuerbare Energien schnell abgewürgt werden würden.

Die Stadtwerke Dorfen werden in Kürze durch entsprechende Veröffentlichungen in der Presse und Hinweise in ihren social media accounts Anregungen und Beispiele für Energieeinsparungen geben – momentan das beste Mittel um ausufernde Kosten einzudämmen.

Ich wünsche uns Allen – insbesondere jedoch den Menschen in der Ukraine – das auch diese Krise miteinander bewältigen wird.