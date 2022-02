„A wunderbare G‘schicht“

Von: Hermann Weingartner

Toll finden die Kleinen ihren neuen Waldkindergarten in Eibach (vorne v.r.): Erzieherinnen Johanna Wandinger und Sandra Pösl; (hinten v.l.): Abteilungsleiterin Interner Service Stadtverwaltung Alexandra Schwarz, Bürgermeister Heinz Grundner und Einrichtungsleiterin Kindergarten Eibach Claudia Angermaier (nicht im Bild Kinderpflegerin Bettina Merkle). © Weingartner

Der Naturkindergarten Eibach erfreut sich großer Beliebtheit. Im September ging er an den Start, nun wurde er vorgestellt

Eibach – Die Stadt Dorfen betreibt neun Kinderbetreuungseinrichtungen verteilt im ganzen Gemeindegebiet - insgesamt gibt‘s 13 Kitas. Dabei erfreut sich das Konzept Naturgruppen großer Beliebtheit, wie der neue, eingruppige Naturkindergarten im Wald bei Taggrub zeigt. Die Einrichtung gehört zum Kindergarten (KiGa) Eibach und war schnell mit Kindern allesamt aus der Gegend belegt.



Die Stadt hat für die Errichtung des Waldkindergartens rund 4000 Euro investiert. „Gut angeltes Geld“, betonte Bürgermeister Heinz Grundner bei der Vorstellung. Die Naturgruppe mit 15 Plätzen hatte bereits im September den Betrieb aufgenommen, konnte aber wegen Corona nicht vorgestellt werden.



„A wunderbare G’schicht, dass der neue Waldkindergarten geschaffen werden konnte“, freute sich Grundner jetzt. Es werden ja immer mehr Betreuungsplätze nachgefragt. Nun habe man mit den Naturgruppen in Dorfen und Schwindkirchen auch in Eibach so eine Einrichtung schaffen können. Und das auch noch „relativ kostengünstig“ als zweite Abteilung im KiGa Eibach. Solche Gruppen hätten zudem den „ganz großen Vorteil“, dass mit dem pädagogischen Konzept den Kindern die Natur besonders gut nähergebracht und erfahren werden könne. Der Stadtchef dankte auch dem Orden der Barmherzigen Brüder im nahen Kloster Algasing, die das rund 6000 Quadratmeter große Waldstück kostenlos zur Verfügung stellen. Die Ordens-



einrichtung und der KiGa Eibach pflegen schon lange eine enge Kooperation.



Betreut werden die derzeit 13 Kinder von den Erzieherinnen Sandra Pösl, Johanna Wandinger und Kinderpflegerin Bettina Merkle. Die Leitung hat Eibachs KiGa-Chefin Claudia Angermaier. Das Grundstück ist am Rand eines Waldstücks nahe Eibach gelegen mit vielen tollen Spielmöglichkeiten und schöner Aussicht. Auf dem Gelände sind auch eine Holzhütte und ein Toilettenhäuschen untergebracht.



Einen Tag die Woche ist die Naturgruppe im KiGa Eibach und tauscht mit den Kindern dort die Plätze. Nur selten kommt es vor, dass ein Schutzraum an der Eibacher Schule aufgesucht werden muss.



Die Einrichtung hat die gleichen Zeiten wie der KiGa Eibach (7.30 bis 12.45 oder 14 Uhr). Es werden auch integrative Plätze angeboten für Kinder mit Entwicklungsverzögerungen, Behinderung oder von Behinderung bedrohter Kinder.



Die Anmeldungen für alle städtischen Einrichtungen für das Kindergartenjahr 2022/2023 laufen und sind noch bis 20. Februar möglich. Das Formular ist online auf der Homepage der Stadt Dorfen unter „Aktuelles“ abrufbar oder kann im Rathaus (Bürgerbüro) sowie am Kinder- und Jugendhaus abgeholt werden. we