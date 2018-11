Breitband: Gemeinden zapfen alle Fördertöpfe an

Elf Forderungen hat die IHK München und Oberbayern aufgestellt, um ins Gigabit-Zeitalter vorzustoßen.

Landkreis– Elf Forderungen hat die IHK München und Oberbayern aufgestellt, um ins Gigabit-Zeitalter vorzustoßen. Elf Forderungen, die bei der IHK-Versammlung im Sommer beschlossen worden waren und die Franziska Neuberger den Vertretern von Industrie und Handel aus den Kreisen Erding und Freising erläuterte.

Christian Schlosser und Franz Traßl, die Leiter der Ämter für Digitalisierung, Breitband und Vermessung in Freising und Erding, schilderten die Fördersituation. Während im Landkreis Freising das Bayerische Förderprogramm die größte Rolle spiele und das Bundesprogramm praktisch gar nicht in Anspruch genommen worden sei, sehe das in Erding ganz anders aus, berichteten sie. In 24 von 26 Erdinger Kommunen werde das Bayerische Förderprogramm in Anspruch genommen, in 13 aber zusätzlich auch Bundesmittel.

Wenn alle Anträge bewilligt würden, seien es im Landkreis Erding 32,1 Millionen Euro an Fördergeldern, erläuterte Traßl - rund 18 Millionen von Freistaat, zirka 14 Millionen vom Bund.

Doch all das ist noch nicht genug, wie Neuberger erläuterte: Denn eine Umfrage unter IHK-Unternehmen habe beispielsweise ergeben, dass 12,6 Prozent der Firmen Aufträge ablehnen müssten, wenn sich die Internetversorgung in den kommenden zwei Jahren nicht verbessere. 8,1 Prozent würden das sogar als existenzbedrohend sehen.

Insgesamt seien 40 Prozent der Firmen mit der Festnetz-Internet-Versorgung nicht zufrieden, ungefähr genauso viele Firmen hielten die Qualität der Mobilfunk-Versorgung für nicht ausreichend, berichtete die IHK-Expertin für Breitband und Digitalisierung. Deshalb eben elf Forderungen: den Fokus auf Glasfaser legen, Förderschwellen anheben, Tiefbau beschleunigen, alternative Verlegemethoden für Glasfaser in Betracht ziehen, den Ausbau auch ohne Förderung und die Unternehmen unterstützen sind da ebenso aufgeführt wie der Ausbau ultraschnellen Mobilfunknetzes 5G. zz