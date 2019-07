100 Prozent für Hochprozentiges

Sie hält sich gerne im Hintergrund. Um ihre Person viel Aufhebens zu machen, ist nicht ihr Ding. Dabei ist Siglinde Pointner aus Pemmering eine gestandene Frau und jetzt sogar eine der wenigen Brennerinnen in Bayern.

VON BIRGIT LANG

Pemmering – Die aufwändige Ausbildung hat sie scheinbar ganz nebenbei absolviert. „Stolz bin ich schon, dass ich das in meinem Alter noch geschafft habe und dass ich mich in dieser Männerdomäne behaupten kann“, sagt sie.

Eigentlich arbeitet die 50-Jährige als Erzieherin im Kinderhaus St. Wolfgang und kümmert sich daheim um Haus und Garten. Sind ihre drei Kinder, die auswärts studieren, mal wieder zu Hause, verwöhnt die Mama sie gerne. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt aber mittlerweile in der Brennerei mit Obstbaubetrieb. Erst durch ihren Mann Benedikt kam sie mit der Welt der Edelbrände in Kontakt: „Mein Mann hatte vor elf Jahren die Idee, Schnaps zu brennen.“ Er hat sich damals ein Hobbybrennrecht besorgt, und in ihrer zupackenden Art half sie mit beim Ernten, Abfüllen und Verkauf der Flaschen.

So wuchs sie schnell in das Geschäft hinein. Schon früher hatte sie aus dem eigenen Obst Säfte für ihre Familie gemacht, nun fing sie an, eigene Liköre herzustellen. Die Schwiegermutter hatte ein gutes Eierlikör-Rezept, mit dem es losging. Die Sache mit ihren Likören hat sich über die Jahre ziemlich ausgeweitet. Mittlerweile sind es zehn verschiedene.

Als Benedikt Pointner 2012 seine Ausbildung zum Edelbrandsommelier absolvierte und auf Fortbildungen viel unterwegs war, wollte auch sie mit dabei sein. „Es hat mich richtig gereizt. Also habe ich 2014 meine Ausbildung zur Edelbrandsommelière ebenso abgeschlossen.“ Mittlerweile sind Sigi und Bene, wie sie von vielen genannt werden, schon zwei Mal (2014 und 2018) mit dem Staatsehrenpreis bei der bayerischen Obstbrand-Prämierung ausgezeichnet worden. Dieser Preis wird seit 2014 alle zwei Jahre verliehen, erzählt sie.

Die Pointners waren aber weiter auf der Suche nach Herausforderungen. So begannen sie 2016 mit dem Aufbau ihrer Bio-Obstwiese. 1400 Bäumchen pflanzten sie in der Nähe von Mittbach. „Wir setzen hier auf Artenvielfalt und pflanzten verschiedene Apfel-, Birnen-, Quitten- und Steinobstsorten sowie Wildfrüchte und Beerenobst“, sagt sie und fügt an, dass sie sich noch vieles auf diesem Gebiet erarbeiten müssen.

Seitdem gelten die beiden auch als Landwirte, und wie es beider Art ist, geht das nicht ohne fundierte Ausbildung. Weil Siglinde Pointner mehr Zeit als ihr Gatte hatte (damals arbeitete er als Vertriebsleiter einer Softwarefirma), entschied sie sich, die Brenner-Ausbildung zu machen. Im Januar 2018 ging es los, diesen Mai legte sie die Prüfung zur staatlich anerkannten Brennerin ab.

Die Ausbildung ist sehr vielfältig und anspruchsvoll, sagt sie. Die eine Hälfte absolvierte sie an der Landesanstalt für Wein- und Gartenbau in Veitshöchheim bei Würzburg, die andere im Lehr- und Beispielbetrieb für Obstbau in Deutenkofen bei Landshut. Voraussetzung dafür sind viereinhalb Jahre Berufserfahrung in einer Brennerei. Die Ausbildungsinhalte reichten von der Erstellung einer Obstanlage über den Obstbaumschnitt und die Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten von Obstbäumen bis hin zu praktischer Brennereitechnologie. Also der ganze Prozess von der Frucht bis zum Destillat plus Fachrechnen, Betriebswirtschaft, Marketing, Zollvorschriften und mehr.

„Es ist durchaus eine Herausforderung, wenn man mit 50 wieder mit komplizierten Rechenaufgaben konfrontiert wird.“ Im praktischen Teil musste sie auch mit vielen Maschinen umgehen, die es in ihrer kleinen Brennerei noch nicht gibt, aber auch das meisterte sie.

In dieser Zeit erhielt das Ehepaar eine spannende Anfrage. „Wir wurden 2018 vom Landwirtschaftsministerium gebeten, ob wir nicht einen Münchner Kümmel herstellen wollen“, verrät sie und erklärt: „Das ist eine Spirituose mit einer geografisch geschützten Angabe (GGA). Der war früher als Likör und Klarer weit verbreitet.“

Weil die EU festgestellt hatte, dass es dieses Produkt nicht mehr gibt, wollte sie diese GGA streichen lassen. Das Landwirtschaftsministerium wollte das aber verhindern und nachweisen, dass es sehr wohl wieder einen Münchner Kümmel gibt. Also hat sich Siglinde Pointner im August vorigen Jahres an die Arbeit gemacht und einen Kümmel-Likör entwickelt.

„Der Kümmel ist ja eigentlich eine hiesige Pflanze, die durch intensive Landwirtschaft über die Jahre aber verloren gegangen ist. Früher gab es ihn überall, an jedem Feldrand.“ Sie ist begeistert, dass mit der Familie Lex aus Emling ein Bio-Bauer aus dem Landkreis für sie den Kümmel anbaut. Und richtig stolz ist Siglinde Pointner, weil „wir damit nicht nur die GGA gerettet, sondern es auch geschafft haben, dass sie erweitert wurde auf die umliegenden Landkreise Freising, Erding und Ebersberg“. Denn auch dort darf jetzt der Münchner Kümmel hergestellt werden.

Da Kümmel eines der ältesten Heilkräuter der Welt ist und durch seine Inhaltsstoffe schon immer eine verdauungsfördernde Wirkung hatte, sei auch der Münchner Kümmel entstanden, quasi als Verdauungsschnaps, sagt sie. „Das ist was Neues, aber zugleich eine uralte Geschichte, die vergessen worden ist – und wir haben sie wieder ins Leben gerufen.“

Während ihr Kümmel-Likör eher ein Klassiker ist, hat sich ihr Mann Bene gleichzeitig um den Kümmel-Edelbrand gekümmert. „Das Ergebnis ist ein frischer, fruchtiger Geist aus dem man auch einen erfrischenden Sommercocktail kreieren kann“, beschreibt ihn Sigi Pointner.

„Was mich auch total freut, ist mein Haselnuss-Likör mit regionalen Bio-Haselnüssen“, erzählt sie weiter, bei dem auch ihr kritischer Mann nicht mit Lob spart: „Der ist Weltklasse“, sagt er anerkennend und verrät: „Durch ihre Ausbildung sind für uns viele neue Impulse hinzugekommen, angefangen vom Obstbau bis hin zum professionellen Betrieb der Brennerei.“

Das geistreiche Ehepaar will alle Produkte, die es aus biologischen Rohstoffen herstellt, bio-zertifizieren lassen. „Wir arbeiten möglichst mit hiesigen Produzenten zusammen. Unsere Haselnüsse stammen vom Biobetrieb Hacker aus Mittbach, der Bio-Kümmel aus Emling, das Obst kommt von der eigenen Plantage oder von Streuobstwiesen aus der Region“, sagen sie. Und: „Unsere Philosophie ist es, mit dem lokalen Netzwerk höchste Qualität herzustellen – für alle Menschen, die bewusst genießen wollen.“