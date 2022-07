Ein Festwochenende vom Isener Mittelalter bis in die Moderne

Teilen

Schattenplätze waren beliebt beim Festgottesdienst am Sonntagvormittag. Diözesanjugendpfarrer Richard Greul (vorne, r.) hatte als Zelebrant übernommen. © Anne Huber

Mit Ritteressen, Bandwettbewerb und großem Freiluftgottesdienst wurde das Festwochenende zu 1275 Jahre Isen ein voller Erfolg.

Isen – Gute Kondition war nötig für die zahlreichen Veranstaltungen am Festwochenende anlässlich 1275 Jahre Isen. Vom Bieranstich am Freitag (drei Schläge genügten Bürgermeister Irmgard Hibler) über Lagerleben und Mittelaltermarkt, Band-Battle und Ritteressen bis Kirchenzug und Gottesdienst am Festsonntag: Isen hat sein Jubiläum ausgiebig gefeiert.

Wie man sich das Leben der Isener Bürger vor rund 1000 Jahren vorstellen kann, illustrierten im Meindlpark sieben verschiedene Lagergruppen. Um die konkrete Isener Geschichte ging es im Festgottesdienst am Sonntag Diözesanjugendpfarrer, der den erkrankten Weihbischof Bernhard Bernhard Haßlberger vertrat, nahm die Schenkungsurkunde, in der Isen als das Haus des heiligen Zeno zum ersten Mal im Jahr 747 erwähnt wird, zum Anlass, eine enge Verbundenheit des kleinen Flecken zum Glauben zu konstatieren.

Repräsentanten dieser Verbundenheit im Glauben seien heute drei Vereine, die er exemplarisch anführte. Für Schöpfungsverantwortung und Erneuerung steht laut Greul die Katholische Landjugend. Aktiv im Glauben seien auch Blaskapelle und Feuerwehr, die das Wort Gottes in die Tat umsetzten. Als Ort, der Gemeinschaft lebt, bezeichnete Bürgermeisterin Hibler den Markt Isen. Diese Gemeinschaft habe die Jahrhunderte überlebt, egal ob Pest, Hunger und Not oder Wohlstand wie heute herrschten. Sie sei stolz auf den Ort und fühle sich in Isen wohl, bekannte sie.

Nicht ohne Geburtstagsgeschenk war Ulrike Scharf nach Isen gekommen. Der Markt Isen bekomme vom Freistaat 1,7 Millionen Euro für die Aktivierung und Stützung des Ortskerns, verriet die Staatsministerin. Unter den Ehrengästen war auch Landrat Martin Bayerstorfer, der „einem der ältesten Orte in Bayern“ bereits zum zweiten Mal in wenigen Tagen seine Aufwartung machte.

Das Lagerleben bot den Darstellern in historischen Gewändern Gelegenheit, in vergangene Zeiten einzutauchen. Die Besucher, wie hier am Stand der Wartenberger Gruppe Feuer und Holz, bekamen Eindrücke davon. © Anne Huber

Von dieser Gegenwartspolitik ließen sich im Mittelalterlager die Heckenreiter vom Höllensteyn nicht beeindrucken. Esvier Raubritter, die ihr Unwesen um 1475 auch in der Isener Gegend hätten treiben können.

Wobei, Raubritter nicht der richtige Begriff sei, weil er erst im 19. Jahrhundert durch die Romantisierung des Mittelalters Verwendung fand, erklärte Ursus von Kühn, der im wirklichen Leben Urs Weidner heißt. Die vier Herren sind also Strauchritter oder Heckenreiter, die darauf spezialisiert sind, reiche Kaufleute hinterrücks zu überfallen. Bei Charakteren und Ausrüstung legen die vier Reenactors, wie man Schauspieler nennt, die Geschichte nachstellen, viel Wert auf Authentizität. Nicht nur ihre Zelte sind detailgetreu nachgebildet, auch die Rüstungen entsprechen originalen Vorbildern. „Meine Rüstung habe ich nach einen Gemälde im Bayerischen Nationalmuseum anfertigen lassen“, sagte Weidner.

Nur wenige Schritte weiter, aber einige Jahrhunderte entfernt, lagerte die Familia Canem Negrum. Johanna und Emanuel von Rosenstein hatten dort ihr komfortables Lager aufgeschlagen. „Wir verkörpern den mittleren Adel im Hochmittelalter“, erzählten Hanna und Axel Harscher. Auch sie zeigten den Besuchern gern ihr Lager, inklusive Ehebett und darüber hängenden Kerzenhalter. „Wir legen sehr großen Wert darauf, authentisch rüber zu kommen“, erklärten sie. „Auch wenn wir auf dem Tisch Zinnbecher stehen haben, den es damals noch gar nicht gab“, sagten sie und schmunzelten. Wie die Heckenreiter nebenan freuten sie sich über das Interesse der Isener Lagerbesucher.

Nicht ganz so authentisch gab sich die Gruppe Feuer und Holz aus Wartenberg. „Isen ist unser erster Auftritt als mittelalterliche Lagergruppe“, sagte Roberto Münch. „Das tut aber der Stimmung keinen Abbruch“, ergänzte sein Kumpel Dominik Rutz. Gedrechselte Schüsseln, Honig, Met und Bienenstock im aufklappbaren Baumstamm gab es bei ihnen zu sehen.

ANNE HUBER