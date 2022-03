Mönche, Morde, Meuterei - Zur Geschichte Isens

Teilen

Für zünftige Pausen sorgte die Isener Blaskapelle mit ihren musikalischen Einlagen bei der Auftaktveranstaltung zum Festjahr im Isener Klementsaal. © Anne Huber

Auftakt zur 1275-Jahrfeier in Isen: Reinhold Härtel referiert kurzweilig über die schillernden und dunklen Kapitel der Gemeindehistorie.

Isen – Gebildete Mönche, meuternde Bürger und ein Cold Case: Mit einem etwas anderen Blick in die Geschichte ist der Markt Isen in das Festjahr „1275 Jahre Isen“ gestartet. Dabei ist es Festredner Reinhold Härtel bei der Auftaktveranstaltung im Klementsaal gelungen, einzelne Ereignisse, Urkunden oder bauliche Besonderheiten schlaglichtartig zu beleuchten und die Gäste kurzweilig zu unterhalten.

Bei der Begrüßung der Gäste dankte Bürgermeisterin Irmgard Hibler allen, die sich bei der Gestaltung des Festjahrs eingebracht haben. Neben den Bürgermeistern der Nachbargemeinden und den Gemeinderäten nahmen zahlreiche Vertreter der Isener Vereine teil. Für Musik in den Pausen sorgte die Isener Blaskapelle.

Im Mittelpunkt des Festaktes stand der historische Rückblick Härtels. Ausführlich ging er auf die Urkunde ein, auf die Isen seine Gründung im Jahr 747 zurückführt. „Die Isener Gründungsurkunde ist eigentlich keine Urkunde, sie ist eine Zusammenfassung vieler Urkunden“, sagte Härtel. Weil der Freisinger Bischof Joseph wissen wollte, „was ihm gehört“, seien mehrere Urkunden zusammengeschrieben wurden.

Die Bezeichnungen für Ort und Kirche, „Locus und Domus“, ließen Härtel zu dem Schluss kommen, dass Isen zu dieser Zeit ein bedeutender Ort war. Dass es trotz „bedeutender Urkunden, bedeutender Schüler und einem bedeutendem Messbuch“ mit dem hohen Stellenwert bald zu Ende ging, führte der Redner auf die untergeordnete Stellung des Klosters als Wirtschaftskloster zurück, das Freising zuarbeiten musste. Trotzdem sei der Bildungsstand im Kloster hoch gewesen, leitete der Altphilologe, der als Gymnasiallehrer Latein und Katholische Religion unterrichtet, aus einer Grabplatte der Ordensbrüder und Chorherren in der Pfarrkirche ab.

Einen Rückblick bis ins Jahr 747 bot der Festredner Reinhold Härtel. © Anne Huber

„Grabsteine können unterhaltsam sein“, führte er die unvollendete Inschrift eines zu Lebzeiten in Auftrag gegebenen Grabmals als weiteres Beispiel an. Weil der Auftraggeber „dem Trunk ergeben“ war und außerdem ein uneheliches Kind mit der einer Dienstmagd hatte, bestand offensichtlich nach dessen Ableben keine Veranlassung, die Inschrift zu vollenden.

Auch die Visitation des Kollegiatsstifts im Jahr 1642 wirft im Nachhinein keinen guten Blick auf die Chorherren: Ihr Verhalten sei „für andere ein Skandal und für sich selbst eine Schande“, heißt es im Protokoll. Und es wird geraten, sich des „Saufens und Spielens mit der unteren Bevölkerungsschicht zu enthalten“.

So wenig die Chorherren den Umgang mit dem gemeinen Bürger beim Zechen scheuten, so sehr hätten sie darauf geachtet, in ihrem eigenen Viertel, der oberen Zeile, unter sich zu bleiben. Dass die Bürger ihr Rathaus dann direkt an die Schnittstelle zwischen ihren Häusern und denen des Kollegiatsstiftes setzten, habe den Chorherren zeigen sollen: „Wir sind auch da“. Denn die Bürger Isens seien nicht immer zufrieden gewesen mit der Obrigkeit.

1638, zehn Jahre nachdem die Isener Brauer eine eigene Zunft gegründet hatten, kam es in einer Art Bierkrieg zur Eskalation. „Es ist unklar, wie es gekommen ist, aber irgendwann hat es gebrannt“, sagte Härtel.

Härtel kam auf einen „klassischen Kriminalfall“ zu sprechen. Andreas Göttner, bis 1802 letzter Stiftsdekan, wurde tot auf dem Friedhof gefunden. Der Verdacht fiel auf Pfarrer Johann Baptist Hibler – was wirklich geschah, konnte nie nachgewiesen werden.

Auch kam Härtel auch auf die Büste von Sankt Zeno, dem namensgebenden Heiligen der Kirche zu sprechen. „Man nimmt an, dass Zeno eine dunkelhäutige Person aus Nordafrika war“. Mit einem Zitat des Heiligen schloss er: „Ohne Hoffnung gibt es keine Menschlichkeit“. Womit Härtel in Zeiten des Krieges ein passendes Schlusswort gefunden hatte.

VON ANNE HUBER

Erding-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser Erding-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Erding – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.