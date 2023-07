2024 wird das Isener Spar-Jahr

„Wir werden dafür kein Lob bekommen, aber ich hoffe auf das Verständnis der Bürger“, sagt Bürgermeisterin Irmgard Hibler. © privat

Die Marktgemeinde Isen muss sparen. 2024 müssen harte Maßnahmen ergriffen werden.

Isen – Der Markt Isen setzt den Rotstift an: Nicht nur die Ausgaben im Haushalt 2024 werden auf den Prüfstand gestellt, die Kommune will auch durch Erhöhung der Grundsteuer und der Gebühren Einnahmen generieren. Betroffen von dem in der Sitzung am Dienstag ausführlich diskutierten Sparkurs sind auch Maßnahmen, die im aktuellen Etat vorgesehen sind, aber noch nicht begonnen wurden.

Verwaltungschefin Christine Pettinger wird nun alle anstehenden Investitionen als „Muss-, Kann und Nice-to-have-Maßnahmen“ darstellen. Eine Kostenliste soll eine Entscheidungshilfe geben.

Der endgültige Beschluss, welche Maßnahmen ergriffen werden, um das drohende Haushaltsloch zu schließen, soll nach der Sommerpause fallen. Kämmerin Sandra Steinkirchner riet dazu, von einer Kreisumlage in Höhe von rund vier Millionen Euro auszugehen. 2023 hat Isen gut 3,7 Millionen Euro an den Landkreis abgeführt.

Der aktuelle Haushalt wurde von der Kommunalaufsicht zwar genehmigt, das Landratsamt fordert aber einen ausgeglichenen Haushalt 2024. Laut Bürgermeisterin Irmgard Hibler will man versuchen, den Etat 2024 durch breit gestreute Maßnahmen zu konsolidieren.

Dazu gehören die Erhöhung der Grundsteuer auf 550 Prozent, die Erhöhung der Hundesteuer, die Überarbeitung der Gebühren für Amtshandlungen und die Neukalkulation der Kindergartengebühren von derzeit 124,50 auf 170 Euro für eine Buchungszeit von vier bis fünf Stunden.

Unter die Lupe nehmen will die Kommune auch die Personalkosten, die nach der Kreisumlage der größte Ausgabenposten im Verwaltungshaushalt sind. Geprüft werden hier die Notwendigkeit von Nachbesetzungen sowie die München-Zulage.

Über die Realisierung des Bürgerhauses am St.-Zeno-Platz soll nach der Sommerpause diskutiert werden. Wegen des gestiegenen Eigenanteils der Kommune ist das Projekt ohnehin fraglich geworden (Bericht folgt).

Auch über die Einführung einer kommunalen Verkehrsüberwachung werde man nachdenken, erklärte Hibler. Die Gemeinde werde einige Einschnitte machen müssen. „Wir werden dafür kein Lob bekommen, aber ich hoffe auf das Verständnis der Bürger.“

Michael Betz (FW) empfahl: „Die Bürger frühzeitig mitnehmen!“ Gerade die Erhöhung der Grundsteuer stoße im Zusammenhang mit der Grundsteuerreform möglicherweise auf Ablehnung. „Mir macht die Steigerung um 37,5 Prozent Bauchschmerzen“, sagte auch Lorenz Liebl (Mittbach-Liste).

Durch die Anhebung der Grundsteuer von 400 auf 550 Prozent könnten 250 000 Euro mehr eingenommen werden“, stellte hingegen die Kämmerin heraus. „Diese Summe täte dem Verwaltungshaushalt richtig gut.“ Von einer geringeren Erhöhung, wie sie einige der Gemeinderäte vorgeschlagen hatten, hielt sie nichts: „Bei 450 Prozent haben wir viel Verwaltungsaufwand, aber es bleibt nicht viel.“

Von einer Erhöhung der Gewerbesteuer riet sie ab. „Wir hatten schon Fälle, wo Betriebe, die als Kapitalgesellschaft die Gewerbesteuer nicht als Betriebsausgabe absetzen können, ins Münchner Umland abgewandert sind, weil sie dort weniger Steuer zahlen mussten.“ Auch für Hibler ist eine Erhöhung der Gewerbesteuer derzeit „kontraproduktiv“.

Auf Initiative von Liebl war das Bürgerhaus auf die Liste der zu überprüfenden Maßnahmen im Haushalt 2024 gestellt worden. „Nicht nur immer in Burgrain sparen“, empfahl er, „sondern die großen Sachen anpacken“.

Michael Feuerer (CSU) sprach sich dagegen aus, den Ausbau der Straße in Buchschachen erneut zu verschieben. „Das macht keinen Sinn. Irgendwann ist sie gar nicht mehr finanzierbar.“

Bereits beschlossen hatte der Marktrat, welche Investitionen im Haushalt 2023 wegfallen. Gestrichen wurden der Waschplatz der Feuerwehr Isen, ein neues Bauhoffahrzeug, der Umbau des Stolzgassls, die Toilette am Friedhof Burgrain, der Abbruch des Lohmaierhauses, am Haus der Vereine in Burgrain die Terrasse und Fassade sowie die Planung der Heizung und die Planung der Straßensanierung in Buchschachen.