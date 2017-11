87 Millionen Euro für Erdgasfernleitung

Der Rohrbau ist gestartet: Mit einem Kostenaufwand von rund 200 Millionen Euro entsteht eine 87 Kilometern lange Erdgasfernleitung namens Monaco.

Isen -Die Pipeline führt von Burghausen (Landkreis Altötting) nach Finsing. 25 Kilometer davon werden im Boden des Erdinger Landkreises vergraben: Es geht durch die Gemeinden St. Wolfgang, Isen, Buch, Pastetten, Wörth, Forstern, Neuching, Ottenhofen und Finsing.

Die Inbetriebnahme der Pipeline ist für Herbst 2018 geplant. „Das ist eine verhältnismäßig kurze Bauphase, wenn man die jahrelange Vorarbeit betrachtet“, sagt Bayernets-Sprecher Marc-Boris RoKde. Die Bayernets GmbH ist ein Gas-Spediteur: Sie transportiert Erdgas durch ein 1412 Kilometer langes Leitungsnetz in Bayern. Mit der neuen Pipeline sollen Netzstabilität und -flexibilität in Südbayern verbessert werden. „Sie soll den bestehenden und zukünftigen Gastransportbedarf sicherstellen“, sagt Rode.

Durch die Baumaßnahme würden neue Transportwege und -kapazitäten geschaffen. So bindet man etwa österreichische Erdgasspeicher direkt an die Monaco an - und somit an das deutsche Netz. Unsere Aufnahme entstand südlich von Isen Nähe Urtlmühle.pb