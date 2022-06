Isener Doppel-Jubiläum mit 900 Geburtstagsgästen

Teilen

Gewaltig gekracht hat es beim Platzschießen von rund 200 Böllerschützen. © Anne Huber

In Isen feiern die Böllerschützen und Faschingskomitee gemeinsam ein großes Geburtstagsfest.

Isen – Es war ein Festsonntag der Superlative: Bei schönstem Sommerwetter, bester Stimmung und riesiger Beteiligung – die Organisatoren schätzen, dass 900 Gäste nach Isen gekommen waren – haben die Böllerschützen und das Faschingskomitee ihre Jubiläen gefeiert.

Kirchenzug und Gottesdienst standen ganz im Zeichen der Schützenvereine aus dem Gau Wasserburg/Haag, die ihren Jahrtag in Isen begingen, sowie des Treffens der Böllerschützen des Landkreises: Unter den 68 Vereinen bei Kirchenzug und Gottesdienst waren allein 36 Schützenvereine und Böllerschützenabteilungen.

Und obwohl sie bereits beim Volksfesteinzug dabei waren, zollten auch viele Isener Vereine den beiden Geburtstagskindern Respekt. Mit dabei waren mit der Blaskapelle Isen, der Blechblaskapelle St. Wolfgang, der Steinhöringer Blasmusik und der Blaskapelle Moosinning auch vier Musikkapellen, die die einzelnen Züge anführten.

Den Ehrengästen und allen weiteren Mitfeiernden spielte der Musikverein St. Wolfgang ein Ständchen. © Anne Huber

Auf stolze 50 Jahre kann das Faschingskomitee zurückblicken, das in Isen fürs Derbleckn zuständig ist. Zwölf Jahre jung ist die Böllerschützenabteilung der 1784 gegründeten Feuerschützengesellschaft Isen, die eigentlich bereits vor zwei Jahren ihr Zehnjähriges feiern wollte, durch Corona allerdings ausgebremst wurde.

„Endlich wieder ein Festgottesdienst und ein Volksfest, endlich wieder ein großartiges Fest mit vielen Mitfeierenden“, begrüßte Pfarrer Josef Kriechbaumer die Gäste. Den beiden Vereinen bescheinigte er unterschiedliche Talente, aber gemeinsame Ziele. Seien die Böllerschützen bei allen Festen dabei und hätten Freude am gemeinsamen Schießen, besitze das Faschingskomitee die große Gabe, mit witzigen Worten Freude zu verbreiten.

Das von Kriechbaumer gesegnete Fahnenband brachten am Ende des Gottesdienstes Silvia Sladek und Vroni Reich an die von Fahnenträger Leonhard Maier präsentierte Fahne an.

„Ein tolles Bild, ein tolles Engagement“, lobte Landrat Martin Bayerstorfer als Schirmherr der Veranstaltung die Feier. Es freue ihn besonders, dass die Jubiläen mit einem Gottesdienst gefeiert würden. „Nicht, weil es Brauch ist, sondern weil es eine innere Einstellung ist.“ Von den beiden Vereinen wünschte er sich, dass sie noch möglichst lange „Gemeinschaft praktizieren, den Menschen Freude bereiten und mit eigener Begeisterung begeistern“.

So ungewöhnlich ein „zwölfjähriges Jubiläum“ sei, so sehr habe man Grund zu feiern, erklärte Bürgermeisterin Irmgard Hibler. Denn die sechs Isener Schützenvereine trügen „zweifelsfrei zum gesellschaftlichen Leben in der der Gemeinde bei“. Sie wünschte den beiden Vereinen viel Freude an der Gemeinsamkeit und dass sie noch ganz oft „was Gscheit’s auf die Biene stellen“.

Lob gab es von Gauschützenmeister Helmut Schwarzenböck für den jüngsten Spross der Isener Feuerschützengesellschaft. Auch wenn zwölf Jahre kein hohes Alter sei, repräsentierten die Böllerschützen die fast 240 Jahre lange Geschichte des Hauptvereins. Böllerschießen sei Brauchtumspflege. „Es ist schön, dass dieser Brauch hochgehalten wird“, sagte er.

Einer, der sich über die große Beteiligung besonders freute, war Josef Rott, Schützenmeister der Isener Feuerschützen. Neben den Vertretern des Gaus Wasserburg gegrüßte er auch Gertraud Stadler aus dem Gau Dorfen, Klaus Waldherr aus dem Gau Erding und Ehrenschützenmeister Helmut Wagner. Nicht zu überhören war schließlich das Platzschießen mit rund 200 Böllerschützen.

ANNE HUBER