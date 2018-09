Isen Abschied von Geschäftsführer Christofori

Der geschäftsleitende Beamte des Marktes Isen verlässt die Kommune. Er wechselt nach Wartenberg.

Isen – Für den scheidenden Geschäftsführer des Isener Rathauses war es die letzte Gemeinderatsitzung: Künftig wird Werner Christofori in der Verwaltungsgemeinschaft Wartenberg Sitzungen vorbereiten, dokumentieren und Beschlüsse umsetzen.

Insgesamt seien es zwischen 800 und 900 Sitzungen gewesen, die von Christofori während der vergangenen 22 Jahre betreut wurden, schätzte Bürgermeister Siegfried Fischer bei der offiziellen Verabschiedung während der Marktgemeinderatssitzung. Der Bürgermeister warf auch einen Blick auf die zahlreichen Baugebiete, Satzungen, Straßensanierungen und Infrastrukturmaßnahmen, die in Christoforis Aufgabenbereich fielen. „Aber in all diesen Dingen waren Sie nicht nur Verwalter, rechtlicher Berater und Organisator, sondern auch Gestalter“, sagte Fischer. „Der Ort, dem Sie sich beruflich verschrieben haben, war Ihnen als lebendige Gebietskörperschaft nie wurscht.“ Fischer dankte seinem Noch-Geschäftsführer für dessen Einsatz, „um mit uns diesen Ort voranzubringen“.

Auch Christofori bedankte sich „für die schöne und erfahrungsreiche Zeit und die gute Zusammenarbeit in allen Gremien“. Nach 22 Dienstjahren falle ihn der Abschied nicht leicht, bekannte der 50-Jährige. Dem Markt Isen wünschte er, ein gutes Händchen für kleine und große Entscheidungen. „Nehmen Sie meine Nachfolge gut an“, bat er die Gemeinderäte. Noch ist nicht offiziell bekannt, wer dieser Nachfolger sein wird. Bürgermeister Fischer bestätigte jedoch, eine erfahrene Kraft gefunden zu haben. Anne Huber