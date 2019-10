Als Lernende in Afrika

Ein dreiviertel Jahr war Eva Ogiermann aus Isen nach dem Abitur in Afrika. Die Zeit hat sie geprägt. Jetzt beginnt sie den Bachelorstudiengang Deutsch-Französische Studien an der Uni Regensburg. Ihr Ziel ist es, nach einem ergänzenden Masterstudiengang beruflich in die diplomatische Richtung zu gehen.

Von Anne Huber

Isen– Eines macht die 20-Jährige im Gespräch deutlich: Sie möchte nicht „als tolle Eva, die nach Afrika gegangen ist“ gesehen werden. Die neun Monate in Porto-Novo, Hauptstadt des westafrikanischen Staats Benin, seien nichts, was andere Leute dazu bringen könnte, stolz auf sie und ihre „tolle Arbeit“ zu sein. „Der Freiwilligendienst ist in erster Linie etwas, was man für sich selbst macht.“

Von August 2018 bis Mai 2019 hat Ogiermann in einer Gastfamilie in Benin gelebt und in einem Zentrum für Mädchen und junge Frauen gearbeitet. In „La Passerelle“, was im Deutschen so viel wie Brücke bedeutet, werden Mädchen und junge Frauen, die – oft in der eigenen Familie – Opfer physischer und psychischer Gewalt wurden, von Psychologen und Sozialarbeitern betreut und – wenn nötig – juristisch begleitet.

Mensch ärgere dich nicht

Mit den Mädchen, die jüngsten im Grundschulalter, die älteste 23, hat die Isenerin viel „Mensch ärgere dich nicht“ gespielt. „Das war in Ordnung, immerhin sind wir ja keine ausgebildeten Sozialpädagogen“, sagt sie. Mit einer weiteren Freiwilligen hat sie aber auch einen Alphabetisierungskurs durchgeführt. „Der war nicht von großem Erfolg gekrönt“, räumt sie selbstkritisch ein. Das habe aber nicht an Desinteresse und Faulheit der Mädchen gelegen. „Manche haben es toll gefunden und gerne Buchstaben gemalt.“ Das Lesen und Schreiben, erklärt Ogiermann, besäßen in Benin einfach nicht den Stellenwert, den Europäer damit verbinden. „Man kommt auch gut zurecht, wenn man nur ein bisschen lesen kann.“

In Afrika habe sie sich nie als Lehrende oder als guter weißer Europäer gefühlt, der zeigt, „wie’s geht“. Vielmehr sei eher sie die Lernende gewesen. So gewöhnungsbedürftig es auch gewesen sei, regelmäßig mit „Yovo“, Weißer, begrüßt worden zu sein, so sicher weiß sie doch, dass das nur eine bloße Feststellung, keine Wertung oder Geringschätzung war.

Nicht wie Krösus gewohnt

Dass sie sich bei all den neuen Eindrücken nicht verloren gefühlt habe, hängt mit Maja, ihrer Freundin und wie Eva im Freiwilligendienst, sowie der Gastfamilie zusammen, bei der sie untergebracht war. Zwar habe sie in der 240 000-Einwohnerstadt Porto-Novo, in der es Villen und Lehmhütten gebe, nicht wie ein Krösus gewohnt. Aber ihre Gastgeber gehörten einem „relativ akademischen“ und finanziell besser gestellten Klientel an. Der Gegensatz zu Ogiermanns Elternhaus in Isen, ihrer Mutter, die an einem Gymnasium unterrichtet, und ihrem Vater, der als Kulturredakteur arbeitet, war nicht so groß, dass er zu nachhaltigen Irritationen geführt hätte.

Besonders wichtig aber waren die sozialen Kontakte, die die 20-Jährige über ihren Gastbruder zu vielen jungen Leuten hatte. Ihnen hat sie einen großen Teil ihrer Benin-Erfahrung zu verdanken. Diese Freunde habe sie in ihrer Freizeit nach der 30-Stunden-Woche im Sozialzentrum oft getroffen. Mit ihnen hat sie viel unternommen und diskutiert, etwa über die Züchtigung von Kindern. Was in Deutschland verboten ist, ist in Benin nämlich an der Tagesordnung. „Meine Freunde haben nicht verstanden, was daran so schlimm sein soll. Ein kleiner Klaps, und alles ist wieder gut. Das war interessant und hat mich zum Nachdenken gebracht über die Art, wie wir Kinder bestrafen.“

Nur selten Heimweh

Ihren Freunden hat Ogiermann auch zu verdanken, dass sie nur selten Heimweh hatte. „Im Grunde wollte ich nicht mehr nach Hause.“ Was sie aus dem hektischen Land, in dem eine Luftfeuchtigkeit von 90 Prozent viele Tätigkeiten zur Anstrengung werden lässt, mit ins gemächliche Isen genommen hat? „Ich bin noch sensibler für globale Zusammenhänge und für die Gerechtigkeit zwischen dem Globalen Süden und Norden geworden“, sagt sie. Noch stärker als vorher beschäftigten sie Themen wie Migration und Flucht, auch dass es noch andere Fluchtgründe als Kriege und Katastrophen gebe.

Um politisch etwas bewirken zu können, hat die Isenerin ihre Pläne aufgegeben, Soziale Arbeit zu studieren. Jetzt freut sie sich auf Regensburg und die Freiheiten, die das Leben als Studentin bietet. Gibt es etwas, was sie vermisst? „Ja, die Brotfrau, die mir immer begegnet ist und die jedes Mal gefragt hat: ,Na, Weißer, wie geht es dir?’“