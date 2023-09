Bäcker, Gemeinderat und nun Mesner: Josef Neumeier übernimmt Amt für die Pfarreien Isen und Lengdorf

Wechsel in den Pfarreien Isen und Lengdorf (v. l.): Andrea Gundermann, Josef Neumeier, Pfarrer Josef Kriechbaumer, Verwaltungsleiter Gerhard Gaigl und Stephan Schrallhammer sowie die scheidende „Ersatz-Mesnerin“ Barbara Schrallhammer. © Anne Huber

Josef Neumeier ist der neue Mesner der Pfarreien Isen und Lengdorf. Unterstützt wird der 53-jährige Bäcker und Lengdorfer Gemeinderat von Andrea Gundermann und Stephan Schrallhammer. Sein Ziel: die Leute sollen sich in ihrer Kirche heimisch fühlen.

Lengdorf/Isen – Dass es bei Neumeier eigentlich keiner großen Vorstellung bedarf, hängt damit zusammen, dass der 53-Jährige im Pfarrverband kein Unbekannter ist. Seit 1990 gehört Neumeier dem Lengdorfer Pfarrgemeinderat an, viele Jahre davon als Vorsitzender. In der Pfarrei ist er zudem als Lektor, Wortgottesdienstleiter und Firmhelfer tätig. Für Neumeier, der sich in seiner Heimatgemeinde Lengdorf seit neun Jahren auch kommunalpolitisch im Gemeinderat engagiert, ist der neue Beruf eine folgerichtige Konsequenz aus seinem gelebten Glauben.

„Natürlich spielt es auch eine Rolle, dass man es in meinem ursprünglichen Beruf kaum gesund bis zur Rente schafft“, sagt der gelernte Bäcker über seinen Knochenjob, der von frühem Aufstehen, stundenlangem Stehen und der Hitze in der Backstube geprägt ist. Mehr als 30 Jahre lang hat er in der Lengdorfer Bäckerei Angermaier gearbeitet, in der er seine Ausbildung absolviert hat. Weitere fünf Jahre hat er David Hanus unterstützt, der die Lengdorfer Traditionsbäckerei übernommen hat.

Als Neumeier von Verwaltungsleiter Gerhard Gaigl gefragt wurde, ob er sich eine Tätigkeit als Mesner vorstellen könne, habe er nicht lange gezögert, die gesamte Stelle anzunehmen. Denn sowohl in der Pfarrei Isen, als auch in Lengdorf wurden neue Mesner gesucht. In Lengdorf, weil der Vertrag von Mesnerin Leni Bauer aus Altersgründen nicht mehr verlängert wurde, und in Isen, weil Barbara Schrallhammer, die vor drei Jahren als Ersatz eingesprungen ist, ein Praktikum im Rahmen ihrer Ausbildung zur Gemeindereferentin macht.

An seinem neuen Beruf gefällt Neumeier besonders, dass er sich die Arbeit selbst einteilen kann. Dann wird er nicht mehr wie auf Kohlen sitzen, wenn sich Gemeinderatssitzungen in die Länge ziehen: „Weil ich nicht mehr um 2 Uhr nachts aufstehen muss, kann ich künftig mit den Kollegen aus dem Gemeinderat nach einer Sitzung auch mit zum Wirt gehen.“

Gespannt ist der neue Mesner, der bereits als Kind zusammen mit seiner Mutter die Gottesdienste in der Lengdorfer Pfarrkirche besucht hat, auf die Filialkirchen in der Pfarrei Isen. Zu seinen Aufgaben gehören nicht nur Vorbereitung und Ablauf von Gottesdiensten und kirchlichen Feiern, auch um die Ministranten kümmert sich Neumeier nun. „Es liegt mir sehr, mit jungen Menschen umzugehen“, sagt er.

Unterstützt wird der 53-Jährige von Andrea Gundermann und Stephan Schrallhammer. Sie werden jeweils einen der Sonntagsgottesdienste in Isen und Lengdorf übernehmen. „Ich kann mir aussuchen, wo ich sonntags tätig sein will“, erzählt Neumeier. Daher ist es ideal, dass sein Wohnort Wimpasing zwischen Lengdorf und Isen liegt. Als Mesner will Neumeier dafür sorgen, dass sich die Gemeindemitglieder in ihrer Kirche heimisch fühlen.

von Anne Huber