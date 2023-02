Bauernmarkt Isen: Regional, saisonal, sozial

Teilen

Der neue Vorstand (vorne, v. l.): 2. Vorsitzende Manuela Seidl, Vorsitzende Brigitte Waxenberger, Marktsprecherin und Beisitzerin Rosi Deuschl; (hinten, v. l.) Katharina Junker, Schriftführerin Elisabeth Bauer, Kassenprüferin Anita Mitterer, Kassierin Veronika Wieser, Silvia Bauer, Rita Wieser, Bürgermeisterin Irmgard Hibler und Kassenprüferin Renate Müller. Nicht auf dem Bild: 2. Schriftführerin Michaela Hagenrainer. © Verein

Der Isener Bauernmarkt feiert heuer 20. Geburtstag. Aus diesem Anlass soll‘s für die Kunden eine Überraschung geben. Der Marktbetrieb beginnt wieder am 3. März.

Isen – Die diesjährige Saison ist für das Team des Isener Bauernmarktes etwas ganz Besonderes: Immerhin feiert der Markt, der außer im Januar und Februar sowie zwei Wochen im August immer freitags von 9.30 bis 14.30 in der Raiffeisenstraße stattfindet, heuer seinen 20. Geburtstag. „Wir sind gerade dabei, uns eine Überraschung für unsere Kunden zu überlegen“, sagt Marktsprecherin Rosi Deuschl. Sie war bislang Vize-Vorsitzende des Vereins und ist jetzt Beisitzerin.

Los geht es am Freitag, 3. März, mit dem ersten Markt, der, wie Deuschl weiß, bereits von vielen Kunden sehnlichst erwartet wird. Am Sonntag, 12. März, steigt das Frühlingsfest, das mit einem Weißwurstfrühstück beginnt und neben einem Mittagstisch auch Steckerlfisch sowie Kaffee und Kuchen anbieten wird. Geplant sind auch ein Kinderprogramm und der Auftritt der Isener Jugendblaskapelle.

Neben den regulären Markttagen, an denen 25 Anbieter regionale und saisonale Produkte wie Käse, Fisch, Geflügel, Wurst, Fleisch, Eier, Gemüse, Honig, Essigvariationen, Marmeladen, Sirup und Saft, Brot, Nudeln, Schmalzgebackenes und Kuchen anbieten, wird es auch wieder zahlreiche Thementage geben. Bärlauch, Spargel, Holunder, Erdbeeren, Kürbisse, Kartoffeln und Äpfel stehen dabei im Mittelpunkt.

Als besondere Spezialität bietet das Team geschnittene Nudeln, Knödel und die selbst kreierten „Heißen Isener“ an. Beim Mittagstisch, für den Robert Seidl und Tina Brenner verantwortlich sind, wird das beliebte Rehragout nicht fehlen. Auch neue Produkte gibt es: Erstmals werden die Lein- und Distelöle von Johannes Kratzer angeboten. Bewährt hat sich auch das Frühstücksbuffet, das in den Sommermonaten stattfindet. Neben Lebensmitteln werden saisonale Deko-Artikel, Osterschmuck und Adventskränze sowie selbst genähte Kinderkleidung an den Markttagen offeriert.

Ein ganz besonderes Angebot gibt es von den Bäckerinnen: Sie liefern Kuchen und Schmalzgebackenes auch auf Bestellung. Auch wer ein Geschenk braucht, wird auf dem Markt fündig: Neben Präsentkörben können Gutscheine erworben werden.

Das Bauernmarkt-Team engagiert sich auch sozial: Sobald die Beschränkungen in den Altenheimen aufgehoben werden, will man wieder mit dem monatlichen Senioren-Café im Seniorenzentrum Isen beginnen. Die Ukrainehilfe der Flüchtlingshilfe Erding wurde nicht nur mit 500 Euro, dem Erlös von selbst gebackenen Muffins, unterstützt, die Damen haben auch spontan beim Sortieren der Sachspenden geholfen.

Ins Leben gerufen wurde der Bauernmarkt vor 20 Jahren von der damaligen Gemeinderätin und heutigen Bezirksrätin Maria Grasser. Sie leistete nicht nur die Organisationsarbeit, sondern war auch Gründungsvorsitzende. Als der Verein den Kinderschuhen entwachsen war, übergab Grasser ihr Amt an Tina Brenner. 2019 übernahm dann Brigitte Waxenberger den Vorsitz.

Treu geblieben ist der Bauernmarkt seinem Standort in der Raiffeisenstraße, wo das Häuschen der Milchgenossenschaft gemietet werden konnte. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Zeno Lohmaier und Anni Schart. „Wir möchten uns bei beiden für die lange Zeit als Kassenprüfer ganz herzlich bedanken“, sagte Marktsprecherin Deuschl. ANNE HUBER