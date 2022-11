Erste Bierlesung: „In Isen ist immer Irrsinn“

Launige Texte und lebhafte Vorleser erlebte das Publikum bei der ersten Bierlesung im Isener Klementsaal.

Isen – Ein Tankbeleg und die Jagderlebnisse des Freiherrn Ludwig Cramer-Klett, die Geschichte von Fliege Paul und Schildkröte Marta, das Handbuch der Fertigungstechnik: Die Besucher der Veranstaltung „Lesen für Bier“ im Isener Klementsaal waren erfinderisch bei der Auswahl der Texte, die sie von Peter Cronauer und Ina Schindler vorgelesen haben wollten.

„Alles nur geklaut“, bekannte Veranstalter Thomas Hiemer bei der Eröffnung des Abends. Die ursprüngliche Idee zu den Bierlesungen stammt nämlich von Lucas Fassnacht. Der Erlanger Autor und Poetry Slamer hat das Format erfunden, bei dem beliebige Texte vorgelesen werden und der Vortrag mit Bier belohnt wird. Das Publikum entscheidet, wer das Bier bekommt – der Vorleser oder der, der den Text mitgebracht hat. Eine „witzige Geschichte“, fand Hiemer.

Er hat als Konkurrenten zwei Isener gefunden, die sich mit Sprache bestens auskennen: Peter Cronauer ist Journalist und Autor und hat den Literaturpreis „1275 Jahre Isen“ gewonnen. Seine Mitstreiterin Ina Schindler ist freiberufliche PR-Beraterin.

Um den beiden das Vorlesen nicht zu leicht zu machen, gab es zusätzliche Vorgaben: Mit auf Zetteln notierten Angaben – „wie ein verliebtes Kätzchen“, „Jammerlappen“, „mit Akzent“ oder „im Duktus von Nachrichtensprecher Thomas Brauner“ – gab Hiemer die Richtung für die Vorträge vor.

Das erste Zuschauer-Bier ging an Albrecht Heinz für dessen eigens für die Veranstaltung geschriebenen Beitrag „Irrsinn in Isen“. Getreu der Alliteration im Titel ging es im Text mit Wörtern weiter, die alle mit dem Buchstaben „i“ beginnen. Dass dabei so schöne Nonsens-Sätze wie „In Isen importieren impotente Ingenieure intelligente Inlineskates“, „internationaler Imbiss in Isen? Impossibile! Immerhin isst Irmi italienisch“ oder „ich insistiere, in Isen ist immer Irrsinn, irgendwie, irgendwo, irgendwann“ herauskamen, brachte dem Texter das Bier ein. Aber auch Cronauer bekam ein zusätzliches Bier für die Lesung, die er als Jammerlappen vortragen musste.

Ungewollt komisch war der Text, den Besucherin Diana Dilena mitgebracht hatte. Ihr Beitrag war ein Auszug aus einem Handout, das die Krankenschwester in einer Fortbildung über Herzrhythmusstörungen bekommen hatte. Mit brechender Stimme las Schindler Begriffe wie Niereninsuffizienz oder Perikarderguss vor, das Sinusknotensyndrom brachte sie gar zum Weinen – sie sollte den Text „verzweifelt“ lesen.

„Es macht Spaß. Ich muss nur aufpassen, dass ich nicht zu viel Bier trinke – nicht, dass ich vom Bistrostuhl kippe“, resümierte Schindler in der Pause. Mit viel schauspielerischem Talent begeisterte auch Cronauer. Mit Verve trug er ein ungewöhnliches Bewerbungsschreiben wütend und eine absurde Geschichte aus „Neun Nackte Nilpferddamen“ diktatorisch vor. „Kann man ruhig öfter machen“, lautete am Schluss eine Meinung aus dem Publikum.

Von Anne Huber

