Bierprobe: Ein Prosit aufs Isener Volksfest

Bei der traditionellen Bierprobe stießen Bürgermeisterin Irmgard Hibler, Festwirt Anton Müller, Volksfestreferent Hans Schrimpf und Valentin Vorbuchner (Brauerei Taufkirchen) mit den Gästen auf das Isener Volksfest an, das heuer vom 22. bis 27. Juni dauert. © Anne Huber

Bei der Bierprobe ist die Vorfreude aufs Isener Volksfest spürbar. Vom 22. bis 27. Juni wird gefeiert.

Isen – Dass das Isener Volksfest vor der Tür steht, merkt man spätestens dann, wenn sich viele gut gelaunte Menschen in Dirndl und Lederhose treffen, um das Festbier zu probieren. Auch heuer fand die traditionelle Bierprobe, zu der Wirt, Brauerei und Gemeinde geladen hatten, in der Urweiße Hütt’n am Volksfestplatz statt.

Festwirt Anton Müller konnte so viele Gäste begrüßen, dass Biertische bei den nahen Fußballern ausgeliehen werden mussten. „Eng is g’miatlich“, kommentierte der Wirt gelassen und servierte Braten und Rahmschwammerl. „Es wird ein schönes Fest werden“, ist sich Müller sicher, der von Mittwoch bis Montag, 22. bis 27. Juni, für Speisen und Unterhaltung sorgen wird.

Für das Bier zeichnet die Brauereigenossenschaft Taufkirchen verantwortlich. Hopfen und Malz sorgen in einer ausgewogenen Mischung für das richtige Verhältnis von Süße und Bittere, erklärt die Brauerei zu ihrem Premiumbier, das 5,6 Prozent Alkohol und 13,1 Prozent Stammwürze hat. Für Bürgermeisterin Irmgard Hibler ist das Volksfest nach den beiden Corona-Jahren eine Premiere. „Das Anzapfen wird eine Herausforderung“, gestand sie, um gleich ihre Vorgänger zu zitieren: „Wenn’s nicht passt, liegt’s am Fassl.“

Unter den geladenen Gästen waren neben Gemeinderäten und Bauhofmitarbeitern auch die Repräsentanten der Isener Vereine. Das Programm wird heuer von der Westacher Feuerwehr (Kindernachmittag), den Fußballern (Samstag), den Böllerschützen und dem Faschingskomitee (Sonntag) mitgestaltet. Festeinzug mit Blaskapelle ist am Mittwoch um 18.30 Uhr, um 19 Uhr zapft Hibler an. ANNE HUBER