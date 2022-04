Nach zehn Jahren: Regina Kellner übergibt an Bernhard Stangl

Von: Johanna Furch

Der neue Vorstand (v. l.): stellvertretender Dirigent Franz Windshuber mit Bernhard Lechner, Katharina Feuerer, Vorsitzendem Bernhard Stangl, Franziska Feuerer, Robert Wenhardt, Tanja Lechner, Thomas Stangl, Sebastian Hibler und Franz Kellner. © Furch

Nach zehn Jahren hat die Blaskapelle Isen einen neuen Vorsitzenden: Regina Kellner tritt nicht mehr an, Bernhard Stangl ist gewählt. .sind viele Veranstaltungen geplant

Isen – Mit einem neu zusammengesetzten Vorstand startet die Blaskapelle Isen nach ihrer Jahreshauptversammlung in das neue Vereinsjahr. Regina Kellner hat nach über zehn Jahren ihren Posten an der Vereinsspitze abgegeben. In ihrem Bericht thematisierte die scheidende Vorsitzende nicht nur die vergangenen coronabedingt ruhigeren Jahre, sondern ließ ihre Zeit im Vorstand Revue passieren.

Dabei sprach sie nicht nur von Mitglieder- und Auftrittszahlen, sondern legte ihr Augenmerk darauf, was „zwischen den Zahlen passiert ist“. Sie erinnert an kreative Ansagen bei den Konzerten, brasilianische und bayerische Abende, die Werbevideos und das Vereinsjubiläum. „Es bleiben die Bilder hängen, in denen wir miteinander etwas gemacht haben“, betonte sie.

Die inzwischen 100 aktiven Musiker spielten üblicherweise 70 bis 80 Auftritte pro Jahr. In ihrer Zeit im Vorsitz hat Kellner etwa 560 Konzerte mitorganisiert. Wegen Corona wurde dann aber das Vereinsleben heruntergefahren, die Musiker durften nicht mehr gemeinsam spielen und nur noch etwa die Hälfte an Auftritten war möglich, hauptsächlich mit Kirchenmusik. „Dieses Jahr schaut es besser aus“, stellte sie in Aussicht. Das habe bereits das Frühjahrskonzert am Wochenende bewiesen.

Ihren letzten Bericht als Vorsitzende gab Regina Kellner ab. © Johanna Furch

Vom Maibaumaufstellen über den Bieranstich zu Isens 1275. Geburtstag bis Volksfesteinzügen ist noch mehr geplant. Diese Auftritte übergab Kellner bei den Neuwahlen an ihren Nachfolger. Denn sie stellte sich nicht erneut für eine Amtszeit an der Vereinsspitze zur Verfügung. Mit etwas über zehn Jahren habe sie ihr gesetztes Zeitfenster als Vorsitzende erreicht. „Es tut einem Verein gut, wenn er nicht zu lange denselben Vorsitzenden hat“, erzählte sie in einem anschließenden Gespräch. So finde sie außerdem wieder mehr Zeit, ihre eigenen Lieder zu schreiben. Außerdem betonte sie: „Ich mache mich nicht ganz aus dem Staub.“ Sie habe noch zahlreiche Ideen für die Jugendblaskapelle.

Auch Jugendsprecherin Julia Pollmann legte ihren Posten nieder. Zuvor ging sie auf die Konzerte der Jugendblaskapelle ein sowie auf die abgelegten Leistungsabzeichen. „Es ist beeindruckend, was trotz Corona möglich war“. So habe die Jugend beispielsweise beim Frühlingsfest des Bauernmarktes oder beim Weihnachts-Live-Stream mitgewirkt. In den beiden Corona-Jahren haben außerdem zehn junge Musiker das Leistungsabzeichen Bronze abgelegt, neun das Leistungsabzeichen Silber und einer das Leistungsabzeichen Gold.

Unter der Wahlleitung von Bürgermeisterin Irmgard Hibler formierte sich der Vorstand neu. Der ehemalige Kassenverwalter Bernhard Stangl übernimmt für Regina Kellner den Vorsitz.

In ihren Grußworten wünschte Hibler einen guten Start nach den schwierigen Corona-Zeiten und ging auf das Probenheim ein, das bisher nicht realisiert werden konnte. Dieses stehe jetzt für den neuen Vorsitzenden Stangl mit auf der Liste, wie er in einem anschließenden Gespräch erklärte. Außerdem sei oberstes Ziel, den „guten Start fortzusetzen“, den die Blaskapelle mit ihrem Frühjahrskonzert vorgelegt habe.

Der Vorstand: Vorsitzender: Bernhard Stangl; 2. Vorsitzender: Robert Wenhardt; Schriftführer: Sebastian Hibler; Kassier: Thomas Stangl, 2. Laura Angermaier; Notenwartin: Leni Fichtner; Beisitzer aktive Mitglieder: Andreas Seilbeck, Bernhard Lechner und Michael Feuerer; Beisitzer passive Mitglieder: Franz Kellner und Konrad Lechner; Kassenprüferinnen: Carina Kellner und Regina Kellner; Jugendsprecherin: Katharina Feuerer; 2. Jugendsprecherin: Franziska Feuerer; Jugend-Schriftführerin: Tanja Lechner.