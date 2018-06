Boarischer Triathlon und junge Bands

Gutes Bier, feines Essen und prima Unterhaltung. Das haben die Macher des Isener Volksfests bei der Bierprobe versprochen.

Isen–Zu der Bierprobe haben das Festwirte-Paar Stefanie und Christian Heigl, Andreas Brenninger vom Erdinger Weißbräu, Bürgermeister Siegfried Fischer und Volksfestreferent Hans Schrimpf Beteiligte sowie Honoratioren in die Urweiße Hüttn geladen hatten.

Newcomer-Bands, Burgrainer Burschen, Blaskapelle und Fußball geben den Ton an beim Volksfest, das am Mittwoch, 27. Juni, mit dem Einzug beginnt und am Montag, 2. Juni, mit dem Kesselfleischessen endet. „Nicht immer das Gleiche, sondern mal was Neues und Frisches reinbringen“ wolle man mit „Mad March“ in der Urweiße Hüttn sowie „I-Düpferl“ und „Edelweiß-Blosn“ im Festzelt, sagte Steffi Heigl.

Um den Donnerstag attraktiver zu machen, steigt ab 19 Uhr der Tag der Madl- und Burschenvereine. Vom Programm, das die Burschen zusammengestellt haben, wurde bei der Bierprobe noch nichts verraten. Anmeldungen zum boarischen Triathlon werden noch angenommen.

Während die TSV-Fußballer am Samstag, 30. Juni, mit Bambini-Turnier, Torwandschießen und Bubble-Soccer-Turnier ihren großen Auftritt haben, steht der Sonntagvormittag im Zeichen der Blaskapelle. Sie feiert mit einem musikalischem Frühschoppen ihren 60. Geburtstag.

Zum ersten Mal zeichnet Hans Schrimpf als Volksfestreferent für Sponsoring und Werbung verantwortlich. „Er ist ins eiskalte Wasser geworfen worden und sofort geschwommen“, so Bürgermeister Siegfried Fischer über seinen neuen Referenten. Wie es Schrimpfs Art sei, kümmere er sich prompt und zuverlässig um alles, was anfalle.

Fischer lobte Wirte, Schausteller und Markt, die nach Kräften dazu beitrügen, „das Volksfest zu einem schönen Fest werden zu lassen“. Sein Dank galt auch den Sponsoren RWG, Firma Wolfsbauer, Gasthof Klement und Kraftwerke Haag, die den Auftritt des Fußball-Jongleurs Sebastian Landauer ermöglicht haben. Anne Huber