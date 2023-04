Bürgerversammlung Isen: Hibler rechtfertigt Waldspielplatz

Nicht gerade viele Besucher fanden den Weg zur Bürgerversammlung im Isener Rathaus. Neben dem Glasfaserausbau ging es vor allem um den geplanten Waldspielplatz im Sollacher Forst.

Isen – Nur mäßiges Interesse bestand an der Bürgerversammlung in Isen. Lediglich rund 60 Besucher, unter ihnen auch Altbürgermeister Siegfried Fischer, waren in den Sitzungssaal des Rathauses gekommen. Gründe dürften der verschobene Termin, die Ferienzeit und der ungewohnte Ort – die Veranstaltung fand zum ersten Mal nicht im Gasthof Klement, sondern im Rathaus statt – gewesen sein.

Durstig mussten die Besucher allerdings auch im Rathaus nicht bleiben, der neue Verein IsenKult, der zur Zeit die Marktnacht vorbereitet, hatte den Ausschank übernommen. Lob bekamen Bürgermeisterin Irmgard Hibler und Geschäftsleiterin Christine Pettinger für die Präsentation, die besonders den Finanzbericht überschaubar machte.

Ausführlich ging Hibler auf die Probleme beim laufenden Breitbandausbau ein, die es sogar zu einem kurzen Bericht im Bayerischen Fernsehen gebracht haben. „Unser Ziel ist es nach wie vor, das Gemeindegebiet bis 2025 flächendeckend mit Breitband zu versorgen“, erklärte sie. Im geförderten Bereich sei die Deutsche Glasfaser bis Ende Juli 2023 zur Fertigstellung und Inbetriebnahme verpflichtet. „Wir hoffen, dass die Deutsche Glasfaser wie geplant am 17. April mit neuen Bautrupps aufschlägt.“

Nicht viel besser sehe es in dem Bereich aus, den das Unternehmen eigenwirtschaftlich ausbaut: Obwohl das Gebiet bereits Ende 2023 ans Netz gehen soll, seien „die Bereiche, wo’s läuft, überschaubar“. Allein im geförderten Bereich seien 30 Prozent der Arbeiten ausstehend.

„Wir sind alternativlos, die Arbeiten anderweitig zu vergeben“, sagte die Bürgermeisterin auch zum Ausbau nach der Gigabit-Richtlinie, für das die Deutsche Glasfaser die Ausschreibung gewonnen hat. „Wir sind dahinter, die Deutsche Glasfaser zu einem ordentlichen Ausbau anzuhalten“, versprach sie.

Auch der hohe Fremdwasseranteil in der Kläranlage beschäftige die Kommune seit Langem. Bereits 2016 habe man mit den Kanalbaumaßnahmen begonnen, um den Anteil des Fremdwassers, der derzeit statt der maximal zulässigen 25 Prozent 40 Prozent beträgt, zu senken. Noch in diesem Jahr soll deswegen ein weiteres Gebiet des Hauptkanals in Angriff genommen werden. In Pemmering gehe es mit der Schadenserfassung bei den Grundstücksentwässerungsanlagen weiter. „Die Kanalsanierung wird uns noch viele Jahre begleiten“, kündigte Hibler an.

Positiv bewertete die Bürgermeisterin die Offene Jugendarbeit und die Sozialarbeit an Schulen durch Matthias Gallenberger, Andreas Götz (mobile Jugendhilfe) und Michaela Lehner. „Ich bin ständig mit den Sozialarbeitern in Kontakt“, sagte Hibler, die die „verborgenen Probleme“ nachdenklich stimmten. Ein Lob gab es auch für die Flüchtlingshilfe, die derzeit 51 Asylsuchende betreut.

Die Bürgermeisterin ging zudem auf den Walderholungsplatz ein. „Mir sind die Bedenken bekannt. Aber nach demokratischer Abstimmung befürwortet die Mehrheit des Gemeinderats das Projekt“, erklärte sie. Die Sorgen um den Naturschutz teilt Hibler nicht: „Die nötigen Eingriffe in den Nutzwald erscheinen mir nicht überdimensioniert“. Im Übrigen werde der Plan für einen Waldspielplatz im Sollacher Forst vom Landratsamt und von den Bayerischen Staatsforsten unterstützt. Der Walderholungsplatz sei eine Bereicherung für Isen und ermögliche Kindern Naturerlebnisse. Sollte der Platz tatsächlich unansehnlich werden, stehe einem Rückbau nichts im Wege.

Fragen zur Haftung kamen von Inge Hergenröder: „Kann es sich der Markt Isen bei 18,8 Millionen Euro Schulden wirklich leisten, Versicherung und Unterhalt des Spielplatzes zu tragen?“ Sorgen bereiteten ihr auch Stürme. Wie Geschäftsleiterin Pettinger erklärte, werde der Platz in die Kontrolltour des Bauhofs aufgenommen. Nach Stürmen würden Sichtkontrollen durchgeführt werden, zweimal jährlich müssten die Bäume im Schutzkorridor überprüft werden.

Weitere Fragen thematisierten die Angst vor einer Verkehrszunahme auf der Münchener Straße durch den geplanten Baumarkt. Man werde den Bereich im Zusammenhang mit einem Verkehrsgutachten für den Kommunalen Rahmenplan im Auge behalten, versprach Hibler.

VON ANNE HUBER