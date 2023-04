Isen: Trotz Schulden kein Stillstand

Auf großes Interesse stieß die Bürgerversammlung in Pemmering. Viele lauschten den Ausführungen von Bürgermeisterin Irmgard Hibler. © Anne Huber

Volles Haus bei der Isener Bürgerversammlung in Pemmering. Bürgermeisterin Irmgard Hibler betont, die Gemeinde will auch in der angespannten Finanzlage Projekte mit „Maß und Ziel“ am Laufen halten.

Pemmering – Finanzen, laufende Projekte und aktuelle Planungen der Kommune hat Bürgermeisterin Irmgard Hibler in der Bürgerversammlung in Pemmering vorgestellt. Die Haushaltszahlen des vergangenen und des laufenden Jahres stellte sie als „harte Kost“ an den Beginn ihres Berichtes.

Die Entwicklung der Schulden – Isen wird voraussichtlich zum Jahresende 18,8 Millionen Euro Schulden haben – sei zwar nicht schön, dürfe aber nicht zum Stillstand führen. „Man darf nicht die Zins- und Tilgungsentwicklung aus den Augen verlieren, muss aber mit Maß und Ziel auch notwendige Investitionen tätigen“, sagte sie.

Hilfreich sei, dass die Kommune über Rücklagen in Höhe von 2,9 Millionen Euro verfüge. „Das tut uns in der aktuellen Lage gut, vor allem weil 2024 und 2025 noch mit einer harten Lage zu rechnen ist und wir dann einen Puffer haben“. Um sich langfristig ein günstiges Zinsniveau zu sichern, setze die Kommune auf Bausparen. „Wenn in zehn Jahre die günstigen Kredite auslaufen, haben wir günstige Bausparer als Gegenfinanzierung“, sagte Hibler.

Während sich die „sehr gute Entwicklung“ bei der Einkommensteuer fortsetze, machten sich bei der Gewerbesteuer erste pandemiebedingte Einbrüche bemerkbar. Es sei bereits zu Rückzahlungen der Gewerbesteuer gekommen, erklärte sie.

Breiten Raum nahmen die künftigen Baugebiete ein. Fünf Baugebiete, vier davon im Hauptort, möchte Isen in den nächsten Jahren realisieren. Relativ weit sei man bei der Planung Südliche Haager Straße. Ende des Jahres sollen die Ausschreibungen abgeschlossen werden, Baubeginn könnte im Frühjahr nächsten Jahres sein – mit ein paar Änderungen. So würden auf der Fläche weder ein BRK-Gebäude noch Sozialwohnungen entstehen. Der Gemeinderat sei dabei zu entscheiden, wie das Grundstück bebaut werden soll.

Sozialwohnungen könnten nicht realisiert werden, da die Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises nur baue, wenn das entsprechende Grundstück von der Kommune kostenlos zur Verfügung gestellt wird. „Das können wir uns wegen der angespannten Haushaltslage nicht leisten“. Dazu komme, dass der angepeilte Mietpreis von zehn Euro pro Quadratmeter bei den aktuellen Baupreisen nicht gehalten werden könne.

Weiter verfolgen werde man das Projekt Eigentumswohnungen, das man mit der Wohnungsbaugesellschaft realisieren will. Dabei sei die ausschlaggebende Überlegung gewesen, was man für die Bürger tun könne, „damit sie sich Wohneigentum leisten können“. Inzwischen habe eine Bedarfserhebung stattgefunden: 38 Interessenten, darunter vor allem junge Leute, hätten Interesse an den 15 bis 20 geplanten Wohnungen bekundet.

In Abschnitten soll das Baugebiet Pemmering Nord-West realisiert werden, wo der Markt Isen 16 Parzellen für sein Wohnlandbaumodell erhalten werde. Hier werde es von der weiteren Entwicklung von Baupreisen und Zinsen abhängen, in welchem Umfang sich die Bürger für das günstigere Bauen entscheiden. „Wenn es doch wieder besser wird, soll Bauland da sein“, sagte Hibler.

Ein großes Projekt sei der neue RWG-Baumarkt, der im Isener Süden an der Münchner Straße entstehen soll. Nicht umziehen werde die RWG-Tankstelle, sie bleibt in der Lengdorfer Straße. Als Anbindung des künftigen Marktes an die Kreisstraße sei ein Kreisverkehr angedacht.

„Potenzial“ attestierte die Bürgermeisterin dem gegenüberliegenden Gemeindegrundstück Steinlandstraße III. Ein Ärztehaus sei dort zwar nicht mehr vorgesehen, weil der Investor abgesprungen sei. Momentan fänden Überlegungen statt, welche Nutzung nötig und möglich sei. „Die ärztliche Versorgung werden wir weiter im Blick behalten“, versprach Hibler.

Erst wenn das Lagerhaus seinen bisherigen Standort aufgegeben habe, werde es mit dem Baugebiet Ranischberg weitergehen, informierte sie. „Die Straßenanbindung können wir erst klären, wenn das Lagerhaus weg ist, weil wir Grund von der RWG brauchen.“

Ein aktuelles Projekt sei neben dem Dauerbrenner Schule das Feuerwehrhaus Mittbach. Die Kommune hoffe, dass es nach Corona, Materialengpässen und Insolvenz der Baufirma reibungslos weitergehe. Inzwischen sei man sechs Monate im Verzug. Drei Millionen Euro Baukosten seien zwar auf den ersten Blick „erschreckend“, aber nötig, um ein Gebäude nach aktuellem Standard zu errichten.

Den Ausbau des Burgrainer Hauses der Vereine habe der Burgrainer Burschenverein in Angriff genommen: Für die Renovierung der Gastube gebe es einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 16 000 Euro, Fenster und Terrassentür werden mit 5000 Euro subventioniert. Man sei noch nicht zum Bau des Toilettenhäuschens und der Reparatur der Friedhofsmauer in Burgrain gekommen.

