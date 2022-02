Junge Perspektive: Carina Kellner ist 26 und Gemeinderätin in Isen

Hat sich getraut: Seit zwei Jahren ist die 26-jährige Carina Kellner Gemeinderätin. huber Familien besonders im Blick © Anne Huber

Carina Kellner ist 26 und Gemeinderätin in Isen. Sie lobt die gute Zusammenarbeit im Gremium.

Isen – Junge Frauen sind auch in der Kommunalpolitik immer noch die Ausnahme. Eine, die sich getraut hat, ist Carina Kellner aus Isen. Die 26-Jährige sitzt seit knapp zwei Jahren für die CSU im Isener Gemeinderat. „Ich kann das doch gar nicht“, sei ihr erster Gedanke gewesen, als sie von Michael Feuerer wegen einer Kandidatur angesprochen wurde.

Der CSU-Ortschef spielt wie Kellner Klarinette in der Isener Blaskapelle und war auf der Suche nach aussichtsreichen Kandidaten. Das Wahlergebnis gab ihm Recht, die junge Frau nach der Probe anzusprechen: Mit rund 1000 Stimmen wurde sie in den Gemeinderat gewählt.

Sie selbst hatte bis zum Schluss nicht gedacht, dass es tatsächlich klappen könnte. Denn obwohl sie viele Jahre in der Landjugend aktiv war und von 2015 bis 2018 für die Finanzen des Vereins verantwortlich war, politische Erfahrung hatte sie keine. „Aber anscheinend haben das die Wähler anders gesehen“, sagt sie.

Auch wenn der Sitzungsbetrieb coronabedingt noch immer heruntergefahren sei und sie „noch immer viel lernen“ müsse, macht ihr die Arbeit im Gemeinderat viel Spaß. Was auch damit zu tun hat, weil es sich um eine „sehr bunt gemischte Truppe aus verschiedenen Charakteren und Ansichten“ handle.

„Zwar gibt es zu vielen Punkten viele verschiedene Meinungen und ausführliche Diskussionen, in Kernfragen sind wir aber relativ auf einer Linie“, erzählt die 26-Jährige. Und auch die Mischung aus vielen erfahrenen und einigen jüngeren Gemeinderäten, die unterschiedlichen Berufe und das daraus resultierende unterschiedliche Fachwissen bildeten eine gute Basis. „Wir arbeiten zusammen, nicht gegeneinander“, ist sie überzeugt.

Ihre „Affinität zu Zahlen“ hat der gelernten Buchhalterin, die bei einer internationalen Firma in München arbeitet, gleich Sitze im Finanz- und Rechnungsprüfungsausschuss eingebracht. Doch ihr Interesse gilt nicht nur den Finanzen der Kommune.

Sehr bestimmt ist sie in der Diskussion, wenn es im Gemeinderat um junge Familien geht. „Ich hab viele junge Familien im Freundes- und Bekanntenkreis, die vielleicht nicht gerade Geldsorgen haben, aber doch sehr aufs Geld schauen müssen“, erklärt sie. Dabei verstehe sie, dass wie beim Kinderzuschlag der München-Zulage, „nicht alles möglich ist, was wir uns wünschen würden, wir dürfen das aber nicht aus dem Blick verlieren und beim nächsten Mal schauen, was geht“.

Obwohl Kellner überzeugt ist, dass es wichtig ist, jungen Familien erschwingliche Grundstücke anzubieten, setzt sie sich beim Bauen in der Gemeinde für einen Mix aus Eigentum und Mietwohnungen ein. „Es gibt immer mehr verschiedene Lebensmodelle und viele junge Erwachsene, die nicht unbedingt ein ganzes Haus brauchen“, ist sie sich sicher.

Auch wenn sie selbst per Definition nicht mehr zur Gruppe der Jugendlichen zählt, liegt ihr die Jugend in der Gemeinde am Herzen. So freut sie sich, dass durch den neuen Busfahrplan die Anbindung an Erding und München besser ist. Denn trotz „toller Jugendarbeit der Vereine“ und dem offenen Jugendtreff sei „Isen zu klein“, um alle Bedürfnisse der Jugendlichen abzudecken.

Ob sie sich in vier Jahren noch einmal zur Wahl stellen wird, kann sie noch nicht sagen. „Es kann sich viel ändern, beruflich und privat“, sagt Noch-Single Kellner. Auf jeden Fall sei die Entscheidung für das kommunale Ehrenamt richtig gewesen. Auch wenn sie glaubt, dass damit Termine und der Zeitdruck zunehmen werden.

„Das wird mit Sicherheit anders, wenn sich Sitzungsalltag und gesellschaftliches Leben normalisieren. Im Grunde haben wir ja momentan nur ganz notwendige Sitzungen.“ Aber mit weniger Zeit für die Hobbys – Musikmachen, Skifahren, „Schönwetter-Joggen“, Bergwandern, Bouldern und Reisen –könne sie leben.

