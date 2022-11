Bürgerhaus im Fokus: Bau-Infotage in Isen

Zahlreiche Bürger nutzten an den beiden Infotagen die Möglichkeit, Informationen zu Projekten in Isen aus erster Hand zu erhalten. © Anne Huber

Bereits zum dritten Mal hat der Markt Isen in einer öffentlichen Veranstaltung die Bürger über laufende und geplante Projekte informiert. Großes Interesse bestand an den Plänen für das Gebäude am St.-Zeno-Platz.

Isen – Im Foyer des Rathaussaals konnten nicht nur Pläne eingesehen werden. Bürgermeisterin, Gemeinderäte und Verwaltungschefin erläuterten die Projekte und beantworteten Fragen. Diesen Kontakt und Dialog schätzt Bürgermeisterin Irmgard Hibler besonders. „Anders als bei der Bürgerversammlung kommt man mit den Bürgern direkt ins Gespräch und kann auf Fragen direkt eingehen“, freute sie sich über die zahlreichen Besucher.

Dass die Infoveranstaltung eingeführt wurde, habe mit Corona zu tun, als herkömmliche Bürgerversammlungen nicht möglich waren. Inzwischen habe sich die Veranstaltung so bewährt, dass sie auch künftig zusätzlich zur Bürgerversammlung im Frühjahr stattfinden soll.

Breiten Raum nahm die Umgestaltung des Gebäudes am St.-Zeno-Platz 3 ein, das der Markt Isen 2021 gekauft hat und mit Mitteln der Städtebauförderung zu einem Bürgerhaus umbauen will. Nach einer Ausschreibung, in der fünf Architekturbüros zum Zuge kamen, wählte eine Jury aus Vertretern der Gemeinde, der Regierung von Oberbayern, des Denkmalschutzes und des Planungsbüros Plankreis den Sieger aus. Die vorgelegte Planung der Architekten Krug und Grossmann aus Rosenheim hatte die Jury durch ihre Symbiose von sensibel saniertem Hauptgebäude und modernem Anbau überzeugt.

Beim Siegerentwurf gefielen die Funktionalität mit barrierefreier, von außen zugänglicher Toilette, barrierefreiem Zugang, Aufteilung der Räume in Erdgeschoss sowie Übergang zwischen Gebäude und westlichem Platz durch Sitzstufen genauso wie die Ästhetik. Gut gelungen sei die Höhenentwicklung gegenüber der Kirche, der gestalterische Kontrast und die offene Gestaltung Richtung St.-Zeno-Platz.

„Jetzt hoffen wir, dass die Kostenschätzung von zwei Millionen Euro nicht zu sehr überschritten wird und dass wir die vorgesehene Fördersumme von 80 Prozent erhalten“, sagte Verwaltungsleiterin Christine Pettinger.

Ihr persönlich gefällt vor allem, dass der große Saal im Erdgeschoss, der mit seinen 55 Quadratmetern Platz für 50 Personen bietet, dem Rathaus für Trauungen zur Verfügung stehen wird. Während die Nutzung im Erdgeschoss und zweitem Stock, wo das Geschichtsarchiv von Rupert Fruth untergebracht werden soll, bereits steht, ist die Nutzung des ersten Stocks noch offen.

Sicher ist allerdings schon, dass die Räume allen Vereinen nach Bedarf und Anmeldung zur Verfügung stehen sollen. „Wir denken gerade über ein Online-Buchungssystem nach“, erklärte Bürgermeisterin Hibler.

Neben den aktuellen Baugebieten waren auch die Kanalsanierung und der Breitbandausbau Themen der Ausstellung. Während die Verfahren für die Baugebiete Pemmering und Südliche Haager Straße anlaufen oder nahezu abgeschlossen sind, ist beim Ranischberg, wo 140 neue Wohneinheiten entstehen sollen, das Verfahren erst ab 2023 geplant. Nach aktuellem Stand werde der Baubeginn in den nächsten drei Jahren nicht realisiert werden können, so die Information aus dem Rathaus. Derzeit sei man dabei, eine Lösung für die Anbindung an die Dorfener Straße (Staatsstraße 2086) zu entwickeln.

Gute Aussichten für schnelles Internet bestehen für den Außenbereich der Kommune: Zwischen 2023 und 2024 sollen die so genannten Grauen Flecken, also die Gebiete, die bereits mit 30 Mbit/s versorgt, angeschlossen werden.

von Anne Huber