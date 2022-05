Die 90-Jährige, die keinen Mittagsschlaf kennt

Teilen

Feierten den 90. Geburtstag von Maria Numberger (Mitte): Schwiegersohn Josef Jell, Pfarrer Josef Kriechbaumer, Schwiegertochter Ute Numberger, Bürgermeisterin Michèle Forstmaier, Tochter Annemarie Jell, Schwiegersohn Karl Strohmaier, Tochter Theresa Strohmaier, Enkelin Marina Numberger sowie die Söhne Gerhard und Martin Numberger (v. l.). © Anne Huber

Jubilarin Maria Numberger aus Außerbittlbach feiert bei guter Gesundheit Geburtstag. Der Garten ist ihr Lebenselexier.

Außerbittlbach – Eigentlich wollte Maria Numberger ihren 90. Geburtstag gar nicht groß feiern. Gefreut hat sie sich dann aber doch über den Besuch von Bürgermeisterin Michèle Forstmaier, Pfarrer Josef Kriechbaumer und vielen Gratulanten aus Familie und Nachbarschaft. Und weil es so schön war, wurde gleich noch einmal im engeren Familien- und Freundeskreis gefeiert.

Maria Numberger stammt ursprünglich aus der Dingolfinger Gegend, wo sie als ältestes von elf Geschwistern geboren wurde. Auf dem elterlichen Hof mitzuhelfen gehörte schon früh zu ihren Aufgaben, oft musste sie schon vor der Schule anpacken. Mit 18 Jahren kam sie in den Landkreis Erding und trat eine Stelle als Magd bei einem Bauern in Buch am Buchrain an. Dort lernte sie ihren späteren Mann Martin kennen: 1958 trat das Paar vor den Traualtar. Fünf Kinder, die Töchter Theresa und Annemarie sowie die Söhne Martin, Gerhard und Anton, hat das Ehepaar großgezogen. Dass der jüngste Sohn mit nur 19 Jahren bei einem Verkehrsunfall starb, sei ein schwerer Schicksalsschlag und „Riesenschock“ für die ganze Familie gewesen, erzählt Tochter Annemarie Jell.

Um den Hof, den das Ehepaar im Nebenerwerb bewirtschaftete, habe sich in erster Linie ihre Mutter gekümmert. Nach der gemeinsam erledigten Stallarbeit ging es nämlich für Martin Numberger als Maurer auf Baustellen, während seine Frau, oft mit der tatkräftigen Mithilfe der Kinder, die Feldarbeit übernahm. „Meine Mutter konnte total gut mit Maschinen umgehen“, erinnert sich ihre Tochter.

Von der ehemaligen Landwirtschaft sind nur noch die Hühner geblieben, welche die Jubilarin noch selbst versorgt. Auch der Garten ist weiterhin die Domäne der 90-Jährigen, die bereits im frühen Frühjahr beginnt, ihre Gemüsepflanzen aus Samen selbst zu ziehen. „Sämtliche Fensterbretter sind dann vollgestellt mit Pflänzchen“, sagt Tochter Annemarie. „Gar nicht gut geht es meiner Mutter im Winter, wenn es noch nichts im Garten zu tun gibt und sie sich nicht raus traut, weil es draußen glatt ist.“ Und auch bei einem kurzen Mittagspäuschen zu rasten, ist der Seniorin fremd. „Ich hab’ mich noch nie hing’legt, da werd’ ich mich jetzt auch nicht hinlegen“, sagt die umtriebige Jubilarin.

Im Dezember 2019 traf der Tod ihres Mannes Maria Numberger schwer. Da ist es nur gut, dass einer der Söhne mit im Haus lebt und der Rest der Familie, vor allem die Töchter, sowie die Nachbarn oft bei ihr vorbeischauen. ahu