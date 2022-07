Missbrauch und Kirchen-Krise: „Die Schuldigen sitzen ganz oben“

Teilen

Glückwünsche von (v. l.) Petra Segrist gab es für die neuen Dekanatsräte: Dekan Josef Kriechbumer, Christine Haindl, Michaela Heiner-Weber, Fabian Huber, Brigitte Seisenberger, Jutta Wieser, Markus Ertl, Martina Steinberger und Balthasar Nußrainer. © Anne Huber

Balthasar Nußrainer ist als Dekanatsratsvorsitzender wiedergewählt worden. In der konstituierenden Sitzung hat er seinem Frust über die Kirchenführung Luft gemacht.

Isen – Um Gleichberechtigung, Teilhabe und die Aufarbeitung sexualisierter Gewalt innerhalb der Kirche geht es den katholischen Laien im Dekanat Dorfen. Bei der konstituierenden Sitzung im Isener Pfarrheim drückten die Mitglieder des Dekanatsrats aber nicht nur ihren Unmut aus, es ging auch um das eigene Mitwirken, um die Krise zu überwinden und die Kirche attraktiver zu machen.

„Die Kirche hat sich zurückgezogen“, fasste der wiedergewählte Vorsitzende Balthasar Nußrainer die beiden Corona-Jahre zusammen. „Es kommt einem so vor, als waren die Kirchenoberen ganz froh gewesen, Ruhe vor dem Kirchenvolk zu haben.“ Von der Kirchenspitze habe es trotz vieler Probleme keine positiven Botschaften gegeben: „Kardinal Marx hat nicht verlauten lassen, wie er die Kirche aus der Krise herausführen will.“ Auch habe sich niemand getraut, Prälat Lorenz Wolf tatsächlich zur Verantwortung zu ziehen. „Die Schuldigen, die den Missbrauch nicht unterbunden haben, sitzen ganz oben“, schimpfte Nußrainer.

Mit der Kritik an den Missständen seien allerdings in erster Linie Seelsorger und Ehrenamtliche konfrontiert. Nußrainer forderte die Gleichstellung unter den Seelsorgern. Pfarrer und Pastoralreferenten hätten zwar das gleiche Studium, aber unterschiedliche Befugnisse. Das Beispiel Hessen zeige aber, dass es auch anders gehe. „Wir brauchen jemand, der sich Marx auf Augenhöhe gegenüberstellt“, sagte er. „Was muss noch alles passieren, damit die Oberen etwas ändern?“, schloss er.

Wie die Stimmung unter den neuen Mitgliedern des Dekanatsrats ist, machte die Vorstellungsrunde deutlich. „Die Kirche muss moderner werden, damit auch junge Leute erreicht werden“, „Die Missbrauchsfälle müssen bewältigt werden“, „Frauen brauchen mehr Mitspracherecht und die Möglichkeit, sich in der Kirche zu entfalten“, „Ich kann manche Leute verstehen, die sagen, ich will nichts mehr damit zu tun haben“, erklärten die Räte.

Schwierigkeiten mit der Kritik hatte Markus Tremmel aus der Pfarrei Wambach. Das Lamento gehe immer nach oben, „dabei können wir alles auch an uns selbst richten“. Seine Pfarrei sei während der Corona-Zeit eine „Pfarrei mit Schwung“ geworden. „Wir müssen uns mehr zutrauen und nicht warten, was der Pfarrer für Ansagen macht“, forderte er.

Auch Michaela Heiner-Weber aus der Pfarrei Schröding riet dazu, die Kirche nach eigenen Ideen zu gestalten. „Man muss es so machen, wie es einem selbst gefällt“, sagte sie. „Nicht warten auf das, was von oben kommt“, empfahl Barbara Ulber aus Dorfen. „Wenn wir gute Angebote machen und zehn Leute da sind, spricht sich das rum.“

Dass Neuerungen möglich sind, machte Dekan Josef Kriechbaumer deutlich. „Wir haben in Isen plötzlich Sachen entwickelt, an die wir vorher nicht gedacht haben.“ So seien Gottesdienst online übertragen worden oder hätten im Freien stattgefunden.

Dorfen sei „das Dekanat der Superlative“, sagte Petra Segrist von der Geschäftsstelle des Diözesanrats. Nicht nur, dass die Beteiligung an der Wahl der Pfarrgemeinderäte bei beachtlichen 20,9 Prozent liege, auch der Frauenanteil in den Gremien sei mit 65,8 Prozent sehr hoch. Die höchste Wahlbeteiligung hatte mit 45,5 Prozent die Pfarrei Wambach, sie sei damit Spitzenreiter in der Region Nord. Mit 18 Kandidaten liege die Pfarrei Mariä Himmelfahrt in Dorfen in der Region ganz vorne.

Gewählt wurden: Vorsitzender: Balthasar Nußrainer (Isen); Stellvertreter: Markus Ertl (Moosen,) und Michaela Heiner-Weber (Schröding); Schriftführerin: Jutta Wieser (Pemmering); geborenes Mitglied: Dekan Josef Kriechbaumer Delegierte Diözesanrat: Brigitte Seisenberger (Schwindkirchen); Katholikenrat: Martina Steinberger (Taufkirchen) und Christine Haindl (Wambach); Beisitzer: Fabian Huber (Oberdorfen)

ANNE HUBER