Ein Autofahrer nimmt Traktor die Vorfahrt

Von: Alexandra Anderka

Ein Autofahrer kam aus einer Seitenstraße in die Lengdorfer Straße gebogen und übersah dabei einen Traktor. Die Unfallbeteiligten blieben unverletzt, aber der Schaden ist hoch.

Isen - Ein 44-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Erding fuhr am Samstag, 12. Februar, gegen 15.40 Uhr von einer Seitenstraße auf die Lengdorfer Straße in Isen und übersah dabei einen von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Traktor mit Anhänger, der von einem 18-Jährigen aus dem Landkreis Erding gesteuert wurde. Es kam zum Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen, bei dem aber niemand verletzt wurde, schreibt die Polizei Dorfen in einer Pressemitteilung. Der 44-Jährige Unfallverursacher wurde trotzdem vorsorglich zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Der Pkw wurde auf der kompletten Fahrerseite und der Traktor an der Front beschädigt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten deshalb abgeschleppt werden. Der Sachschaden am Auto wird auf 25 000 Euro, der am Traktor auf 15 000 Euro geschätzt. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Isen und Westach übernahmen während der Unfallaufnahme die Verkehrsabsicherung. and