Isenerin will Bayerische Milchkönigin werden

Bodenständig und humovroll: So will Laura Büchlmann bei der Wahl zur Bayerischen Milchkönigin punkten. © (VMB)

Botschafterin für Milch und Käse: So will Laura Büchlmann bei der Wahl punkten.

Isen – Laura Büchlmann ist ist eine von acht Kandidatinnen bei der Wahl der Bayerischen Milchkönigin. Die Isenerin arbeitet als milchwirtschaftliche Laborantin beim Milchwerk Jäger in Haag. Jeder kann für sie online abstimmen. Im Interview spricht die 21-Jährige über ihre Hoffnungen, die sie mit der Wahl verbindet.

Wie sind Sie auf die Idee gekommen, sich um den Titel der Milchkönigin zu bewerben?

Schon als kleines Kind auf dem Hof meiner Eltern hatte ich sehr viel mit Kühen, Milch und Käse zu tun. Seitdem habe ich einen starken Bezug zu Milchprodukten. Dass es so etwas wie eine Milchkönigin gibt, habe ich aber erst am Anfang meiner Ausbildung erfahren. Seitdem ist es mein Traum, an der Wahl teilzunehmen und, im besten Fall, auch zu gewinnen.

Was erhoffen Sie sich von Ihrer Teilnahme an der Wahl?

Ich möchte den Menschen Milch und Käse näher bringen. Wenn Milchprodukte verteufelt werden, finde ich das wirklich schlimm. Besonders Schulkinder sollten sich auch mit den Prozessen der Milch- und Käsegewinnung auseinandersetzen. Kindern sollte auf jeden Fall klar sein, dass Milch nicht aus der lila Milka-Kuh kommt und Käse nicht aus der Verpackung.

Und was hoffen Sie für sich persönlich?

Ich glaube, dass die Teilnahme an der Wahl auf jeden Fall eine Bereicherung ist. Ich kann so mein Wissen aufbessern und neue Menschen treffen. Ich sehe auch Orte, die ich sonst nicht kennengelernt hätte. Das ist ein gutes Gefühl.

Glauben Sie, dass Sie gewinnen und neue Milchkönigin werden?

Natürliche glaube ich das, sonst würde ich ja nicht teilnehmen. Ich bin sympathisch und habe Humor. Vor allem aber bin ich auch sehr bodenständig und stehe auf einer Ebene mit dem Verbraucher. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass ich auch gewählt werde.

Online abstimmen: Stimmen für Laura Büchlmann kann man zwischen 21. und 29. April auf www.milcherzeugerverband-bayern.de/milchhoheiten-voting abgeben.

Das Gespräch führte Verena Pirschlinger.

