Mercedes überschlägt sich mehrfach: Fahrer (20) fliegt raus und stirbt

Tragischer Unfall am Samstagabend bei Isen: Ein 20 Jahre alter Mann aus der Gemeinde kam bei einem Unfall ums Leben. Er war mit seinem Mercedes viel zu schnell unterwegs.

Isen - Der junge Mann war kurz zuvor zu Hause losgefahren. Nur etwa zwei Kilometer entfernt verursachte der 20-Jährige gegen 18.40 Uhr einen schweren Unfall, den er nicht überleben sollte. Nach Erkenntnissen der Dorfener Polizei war der Mann in Richtung Isen unterwegs, als er auf Höhe Steidelstetten nach rechts von der Fahrbahn abkam.

Der Mercedes Kombi schleuderte über eine Böschung auf ein Feld, auf dem sich der Wagen mehrmals überschlug. Der Fahrer wurde aus seinem Fahrzeug geschleudert. Er muss mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gefahren sein. Unklar ist, ob er angegurtet war.

Isen/Erding: 20-Jähriger wohl auf der Stelle tot

Augenzeugen alarmierten die Rettungsleitstelle. Eine Notärztin und ein BRK-Team versuchten noch, den 20-Jährigen zu reanimieren - ohne Erfolg. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein. Der an die Unglücksstelle alarmierte DRF-Rettungshubschrauber Christoph München musste leer zurückfliegen. Die Feuerwehren Westach und Isen sperrten den Streckenabschnitt und stellten den Brandschutz sicher.

Isen/Erding: Fahrgastzelle nach Unfall völlig deformiert

Das Kriseninterventionsteam des BRK kümmerte sich um die Angehörigen. Die Staatsanwaltschaft Landshut ordnete ein unfallanalytisches Gutachten an und stellte den völlig zerstörten Mercedes sicher. Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass die Fahrgastzelle völlig deformiert und das Lenkrad herausgerissen wurde. Die Fahrbahn war bis tief in die Nacht gesperrt.

Bei dem 20-Jährigen handelt es sich um den dritten Verkehrstoten in diesem Jahr im Landkreis Erding.

