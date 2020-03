Oper „Der Cid“: Theatergeschichte auf einem Bauernhof: Regisseur Peter Kleinschmidt feiert 80. Geburtstag

„Der einzige Bayer in Loipfing“, Theaterregisseur Peter Kleinschmidt feiert seinen 80. Geburtstag. Dort wurde in Erinnerungen an die Hofkunst Loipfing geschwelgt.

Isen –Frankfurt, Kiel, Kapstadt: Das waren nur einige der Lebensstationen des Theaterregisseurs Peter Kleinschmidt, der seit 1984 in Loipfing bei Isen lebt. 44 Jahre war der damalige Leiter der Otto-Falckenberg-Schule alt, als er zusammen mit seiner Frau Wiebke auf den ehemaligen Bauernhof gezogen ist. Jetzt hat er dort seinen 80. Geburtstag gefeiert.

Als „einziger Bayer in Loipfing 14“ bezeichnet sich Kleinschmidt gerne. Denn geboren wurde er in München, auch wenn seine Familie ein halbes Jahr nach seiner Geburt nach Frankfurt zog. Zunächst sah es so aus, als fände er seine Berufung in der Musik. Schon früh hat er Klavierunterricht erhalten, bereits als Zehnjähriger nahm er Kompositionsunterricht beim Mannheimer Generalmusikdirektor Günther Drewanz, 1956 übertrug der Hessische Rundfunk sogar ein Bartok-Konzert des jungen Peter Kleinschmidt. Dass seine Kompositionen, die er als Zwölfjähriger geschrieben hatte, fast 60 Jahre später in der Kreismusikschule Erding in der Reihe „Junge Komponisten im Landkreis“ aufgeführt wurden, habe ihn sehr gefreut.

Leidenschaft Theater

Doch neben der Musik war es schon immer das Theater, das eine immer größer werdende Faszination auf ihn ausübte. Bereits als Schüler hospitierte er am Frankfurter Theater, baute Marionetten und inszenierte Stücke. An das Studium der Theaterwissenschaft in Köln schloss sich die Promotion über die Masken des Gigaku an, der ältesten Theaterform Japans. Noch von der Uni aus führte er Regie in Kapstadt, Arnheim und Antwerpen.

1964, er war Chefdramaturg am Kieler Theater, traf er die junge Schauspielerin Wiebke Gröndahl. 1966 heirateten die beiden. Als Regisseur hat er 30 Inszenierungen geleitet, 20 Stücke – von Aristophanes bis Athol Fugard – hat er übersetzt. Nach der Falckenberg-Schule, der Fachakademie für Darstellende Kunst der Landeshauptstadt München, dauerte es einige Jahre, bis die Kunst Ende des letzten Jahrtausends auch in Loipfing einzog. Hofkunst Loipfing ist – auch wenn es in den vergangenen Jahren keine Aufführungen und Lesungen mehr gegeben hat – wegen seiner außergewöhnlichen kulturellen Veranstaltungen den Menschen im Landkreis im Gedächtnis geblieben. „B’Vegl“ und „Der Frieden“ im Burgrainer Schlosshof, „Die Frösche“, „Der Cid“ und die vielen anderen Theaterprojekte im Rittersaal, wie der ehemalige Stall genannt wird, haben Furore gemacht. „Burgrain, ja toll“, erinnert sich Kleinschmidt am Tag nach seinem Geburtstag an die beiden großen Produktionen, mit mehr als hundert Schauspielern, Sängern und Helfern.

Freundschaften die bis heute halten

Kleinschmidt ist ein wenig müde, er hat den Geburtstag mit Freunden im Rittersaal gefeiert, nimmt sich aber die Kraft und die Zeit für den Besuch von Bürgermeister Siegfried Fischer. „Wir hatten dabei unwahrscheinliches Glück, dass wir die Hilfe von Margarita Alber hatten“, sagt er. „Margit kannte sie alle, ich selbst kannte hier ja niemanden.“

Noch heute hielten die Freundschaften und Kontakte, die 1997 über Alber geknüpft wurden, ergänzt Wiebke Kleinschmidt. Besondere Menschen seien ihnen neben Alber, die zur guten Freundin geworden ist, Petra und Claus Paul Haller, die seit 1990 mit ihnen im Bauernhof im Loipfing leben, sagen die Kleinschmidts. Eine glückliche Fügung, denn die Hallers sind nicht nur Mitbewohner, sondern waren Mitbegründer der Hofkunst Loipfing. Und Restaurator Claus Paul Haller war es, der als gelernter Elektriker und versierter Tüftler auch die verrücktesten Ideen Kleinschmidts technisch umgesetzt hat.

Theatergeschichte geschrieben haben Kleinschmidt und die Hofkunst durch die Uraufführung von Christian Dietrich Grabbes „Der Cid“. Die abgefahrene Oper in zwei bis vier Akten von 1835, die als nicht aufführbar galt, haben die Kleinschmidts und ihre Schauspieler, ein fester Stamm talentierter Laien, 2002 inszeniert. „Viel Zeit“ habe er sich generell bei den Proben der Stücke gelassen, erinnert sich Peter Kleinschmidt. Als Geheimnis des Erfolgs sieht er heute, dass sich das Vergnügen, das er bei der Erarbeitung eines Stücks hatte, auf „die Leute übertragen hat“.

Und was ist heute?

„Heute findet die Leidenschaft fürs Theater in meinem Kopf statt“, sagt der 80-Jährige. Vergnügen bereitet ihm der große, wilde Garten mit den vielen exotischen Pflanzen. „Peter hat bestellt, ich habe gepflanzt“, spezifiziert Wiebke Kleinschmidt den Part ihres Ehemanns bei der Gartengestaltung mit einem Schmunzeln.

Und Vergnügen hat er, wenn ihn Freunde besuchen, etwa seine Schulkameraden aus der Frankfurter Gymnasialzeit, die in Loipfing regelmäßig ihr Klassentreffen abhalten. Auch die „Biografie in Bildern“, ein Buch, das sein Freund, der Maler Peter Casagrande, extra für den Geburtstag zusammengestellt hat, wird der Jubilar in Ruhe mit Vergnügen betrachten und sich dabei an den vielen Bildern erfreuen, die die Stationen seines Lebens illustrieren.

Anne Huber