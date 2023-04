First Responder stark gefordert

Teilen

Engagierte Feuerwehrler (v. l.): Löschmeister Philipp Huber, Vorsitzender Bernhard Schex, Stellvertreter Bernhard Heiß und Schriftführer Tobias Hangl. 66 Mitglieder, davon zehn Frauen Viel zu tun, aber auch viel Spaß © Anne Huber

Die Feuerwehr Isen rückte im vergangenen Jahr 214 Mal aus, ein Großteil war Erste Hilfe, obwohl die Rettungswache am Ort ist.

Isen – Einen spürbaren Anstieg der Einsätze verzeichnete die Feuerwehr Isen: 2022 ist sie zu 30 mehr Einsätzen als im Vorjahr ausgerückt. „An den Einsätzen merkt man, dass Corona langsam der Atem ausgeht und unser Leben und unsere Aktivitäten ohne Einschränkungen möglich sind“, sagte Kommandant Andreas Maier in der Jahreshauptversammlung.

Der Großteil der insgesamt 214 Einsätze entfiel auf die First Responder, die zu 149 medizinischen Notfällen gerufen wurden. „Die Einsätze sind trotz der Rettungswache Isen immer noch auf einem sehr hohen Niveau“, sagte Maier. Als mögliche Gründe nannte er das hohe Einsatzaufkommen für die Rettungswache, das auch tagsüber zu einer Alarmierung der First Responder führe, wenn das BRK-Rettungs-Team in Einsätzen gebunden sei. Außerdem sei die Rettungswache in der Nacht nicht besetzt, erklärte er. „Die hohe Einsatzzahl rechtfertigt das Vorhalten der First Reponder für die Bürger Isens“, sagte er.

An zweiter Stelle in der Einsatzstatistik stehen die 37 Technischen Hilfeleistungen. Neben Verkehrsunfällen musste auch zu Personensuchen und zum Entfernen von Ölspuren ausgerückt werden. Der kleinste Teil entfällt auf 23 Brände, unter denen auch ein Großbrand war.

Den 936 Einsatzstunden stehen 2019 Stunden für Ausbildungen und Übungen gegenüber. Zusammen mit den 1487 Stunden, die die Gerätewarte für Reparaturen und Reinigung der Gerätschaften und Fahrzeuge aufgewendet haben, haben die Feuerwehrleute der Isener Stützpunktwehr 4442 Stunden ehrenamtliche Arbeit geleistet.

Erste Ausbildungen hätten bereits im Zusammenhang mit dem neuen Abrollbehälter (AB) Gefahrgut zusammen mit der Feuerwehr Westach stattgefunden. Mit der Einsatzbereitschaft des Containers rechnet Maier allerdings erst im ersten Quartal 2024, wenn das zugehörige Fahrzeug, ein Wechselladerfahrzeug mit Kran, geliefert werde.

Neben Einsätzen, Übungen und Ausbildungen ging es in Maiers Rechenschaftsbericht auch um die Personalstatistik: Derzeit sind 66 Mitglieder, darunter zehn Frauen, bei der Feuerwehr aktiv. Sieben Mitglieder sind aus dem aktiven Dienst ausgeschieden, weil sie die Altersgrenze erreicht haben oder nicht im geforderten Umfang an Übungen teilgenommen haben. „Wir sind da relativ konsequent, wenn jemand mehrere Jahre nicht kommt, dann tritt er automatisch aus“, erklärte Maier. Zufrieden sei er mit dem Altersdurchschnitt von 33 Jahren.

Über die Jugendarbeit berichtete der stellvertretende Jugendwart Philipp Huber. Insgesamt hätten die 31 Jugendlichen 816 Stunden für Aktionen und Übungen aufgewendet. Besonders hob Huber den 48-Stunden-Marathon heraus, bei dem 18 Jugendliche Sitzbank, Geländer und Platz an der Alten Linde in Isen erneuert und instand gesetzt haben.

Auf die zahlreichen Aktivitäten, die wie immer von Brandschutzerziehung für Grundschüler und Kindergartenkinder bis zum Besuch der Fachmesse in Hannover reichten, ging Vorsitzender Bernhard Schex ein. Höhepunkte seien das „sensationell erfolgreiche Feuerwehrfest“ sowie die Teilnahme an Kreuzmarkt, 1275-Jahrfeier und Volksfest gewesen.

Sein besonderer Dank galt den ausgeschiedenen Aktiven Anton Linner und Walter Maier. Dieser habe unter anderem auch als stellvertretender Kommandant viele Jahrzehnte lang die Feuerwehr Isen mitgeprägt. Daneben er habe er die Atemschutzabteilung in Isen aufgebaut und die Kettensägelehrgänge im Landkreis mitinitiiert.

„Die Feuerwehr Isen steht hervorragend da“, bilanzierte Schex. „Wir haben allerdings nicht nur extrem viel Arbeit, sondern auch viel Spaß“. Insgesamt sei die Stützpunktwehr eine „sehr professionelle Feuerwehr“, die mit viel Sachverstand geführt werde.

Den Dank der Gemeinde überbrachte Dritter Bürgermeister Hans Angermaier. Feuerwehren stellten zwar einen hohen Kostenfaktor dar, der Kommune sei aber bewusst, dass die Ausgaben nötig und gut verwendet seien. Besonders freue ihn, dass es Übungen in gemeinsamen Gruppen gebe.

Bei den Wahlen wurden Bernhard Heiß als stellvertretender Vorsitzender (Aktivenvertreter), Tobias Hangl als Schriftführer und Hubert Roth als Schriftführer bestätigt. Philipp Huber wurde zum Löschmeister ernannt.

66 Mitglieder, davon zehn Frauen

Viel zu tun, aber auch viel Spaß