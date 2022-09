Flüchtlingshilfe Isen: Deutschunterricht und unbeschwerte Stunden

Im Raum der Flüchtlingshilfe bietet Maria Schneider seit April einen Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine an. Die Teilnehmer sind dankbar für die persönliche Begleitung durch die Grundschullehrerin in Elternzeit. © Anne Huber

Die Flüchtlingshilfe Isen ist wegen des Kriegs in der Ukraine wieder stärker gefordert - mit Deutschunterricht, aber auch mit Spielangeboten für die Kinder.

Isen – Deutschkurse, Unterstützung bei Behörden und Wohnraumsuche sind einige der Aufgaben, denen sich die Flüchtlingshilfe Isen seit fast neun Jahren widmet. Zwar sind nur noch wenige der Helfer in der Gruppe, die sich Ende 2013 auf Initiative des damaligen Bürgermeisters Siegfried Fischer gebildet hatte. Durch den Krieg in der Ukraine sind aber einige neue Ehrenamtliche dazugekommen.

Eine von ihnen ist Maria Schneider, die seit April einen Deutschkurs für Geflüchtete aus der Ukraine anbietet. Sieben Erwachsene und ein Kind machen normalerweise mit, dieses Mal sitzen sechs Schüler um den Tisch im Raum der Flüchtlingshilfe. Wohnen ist das Thema, das die Grundschullehrerin in Elternzeit vorbereitet hat.

Regelmäßige Unterstützung hat sie von einer Ukrainerin, die schon länger in Deutschland lebt und, wenn nötig, übersetzt. „Ansonsten geht es prima mit Deutsch als Unterrichtssprache, manchmal rede ich mit Hand und Fuß oder zeichne“, sagt sie und lacht. „Und wenn’s ganz schwierig wird, tippe ich den Begriff ins Handy und lasse ihn mir übersetzen.“

Flüchtlingshilfe Isen: Auch Hilfe bei Wohnungssuche oder Behördengängen

Ein Satz von Teilnehmerin Alexandra bietet ihr die Gelegenheit, auf den unterschiedlichen Gebrauch von Zimmer und Stall einzugehen. „In unserem Haus ist Kinderzimmer Schweinezimmer“, hat sie den Zustand des Zimmers ihrer Töchter beschrieben. „Ich glaube, in vielen Wohnungen sieht es im Kinderzimmer wie im Schweinestall aus“, schließt Schneider ihre Erklärung ab.

Obwohl alle Teilnehmer Deutsch auch online lernen, schätzen sie die persönliche Begleitung durch die Lehrerin. „Wir sind sehr dankbar“, sagt Natalia. Ihre Mitschüler nicken eifrig. Doch Schneider unterrichtet nicht nur Deutsch. Sie war auch schon auf Wohnungssuche, hat Vorhänge genäht oder unterstützt beim Umgang mit Jobcenter und Gemeinde.

Keinen Anspruch, „den Kindern Deutsch beizubringen“, hat hingegen Barbara Fromm, die sonntagvormittags mit fünf ukrainischen Kindern spielt und bastelt. „Wenn sich die Gelegenheit ergibt, dass sie spielerisch Deutsch lernen, ist das schön, aber nicht mein Hauptanliegen.“ Ihr gehe es darum, dass die Mädchen und Buben ein paar unbeschwerte Stunden erleben können.

Auch das Isener Volksfest haben sie gemeinsam besucht, vor kurzem war die kleine Gruppe im Wildpark Poing. Gemeinsam gestalten die Kinder ein Plakat aus Fotos, schneiden Buchstaben aus, suchen im Internet nach den deutschen Namen für Wildschwein, Vogel & Co.

Helfer Fromm: Bedingungen für Geflüchtete aus anderen Ländern müssten sich ändern

Wie wichtig der Erwerb der deutschen Sprache für Geflüchtete ist, weiß Ekkehard Fromm. Mit Elisabeth Bauer vertritt er die Flüchtlingshilfe Isen gegenüber Kommune und Landratsamt. „Sieben bis acht Monate dauert es, bis ein Integrationskurs besucht werden kann“, sagt er. Obwohl also auch Geflüchtete aus der Ukraine lange auf die Kostenübernahme vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge warten müssten, gebe es doch grundlegende Unterschiede zu denjenigen, die aus Syrien, Afghanistan oder afrikanischen Staaten geflüchtet sind.

„Dass die Leute gleich arbeiten können, sehe ich als sehr positiv an“, meint er. So gebe es in Isen einen ITler, der gleich Arbeit gefunden habe und seine Wohnung selbst bezahle. Die Ungleichbehandlung von Geflüchteten durch den deutschen Staat sei den Menschen aus der Ukraine nicht anzukreiden, macht er klar. Vielmehr sollten die Bedingungen für Menschen aus anderen Ländern geändert werden.

Profitiert habe man von der großen Hilfsbereitschaft der Isener. Ein ansehnlicher Betrag sei aus Einzelbeiträgen zusammengekommen, die Bürger bei der Gemeinde abgegeben hätten. Auch der Erlös aus einer Bildversteigerung und dem Verkauf der Biergläser, welche die Gemeinde zur 1275-Jahrfeier angeboten hat, kann die Flüchtlingshilfe für Menschen aus der Ukraine verwenden.

Hilfe vor Ort und 1300 Euro für ein Krankenhaus in der Ukraine

Konkrete Hilfe sei damit nicht nur vor Ort möglich gewesen. Auch ein Krankenhaus in der Ukraine konnte mit 1300 Euro unterstützt werden. Zudem habe man durch einen Online-Spendenaufruf Medikamente und Verbandsmaterial gesammelt, die über die Zentralstelle in Nürnberg direkt an die Front gebracht werden. Eine ukrainische Onkologin, die nach der Flucht in Isen untergekommen ist, hat den Kontakt vermittelt.

„Wir hoffen, dass immer wieder was reinkommt“, sagt Fromm. Schon kleine Beträge seien willkommen, sie könnten auch bei der Gemeinde abgegeben werden. Bei Sachspenden solle man jedoch zunächst anfragen, ob sie benötigt werden. Fromm betont, dass die Flüchtlingshilfe über das Engagement für die Ukrainer hinaus auch für anerkannte Flüchtlinge in Isen und Asylsuchende da sei. Hier sei man vor allem mit Einzelbetreuung von Familien, Nachhilfe und Unterstützung bei den Hausaufgaben aktiv. Bewusst an alle Geflüchteten habe man sich mit dem Sommerfest gewandt, bei dem Deutsche und Menschen aus Syrien, Afghanistan, Nigeria und der Ukraine Spaß hatten.

Kontakt: Per E-Mail an info@fluechtlingshilfe-isen.de oder in der Sprechstunde mittwochs von 18 bis 19.30 an der Münchner Straße 16 (Eingang über den Hinterhof).

Anne Huber