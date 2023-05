Friedlich, fröhlich, feucht

Zur Eröffnung der 11. Isener Marktnacht spielte die Isener Blaskapelle. © Anne Huber

Die wiederbelebte Isener Marktnacht zeigte sich trotz Regens als ein großer Erfolg. Viele Bands machten gute Stimmung.

Isen – Wie man sich trotz Regens prächtig amüsiert, zeigten die Besucher der Isener Marktnacht. Als es knapp zwei Stunden nach Beginn der Veranstaltung zu regnen begann, suchte man einfach überdachte Stände auf und rückte enger zusammen. „Es ist erstaunlich, wie viele Leute noch da sind“, kommentierte Martin Jell vom Veranstalter IsenKult e.V. deswegen halbwegs zufrieden das Durchhaltevermögen der Zuschauer.

Seine Wetter-App hielt der Gemeinderat, der als Goaßlschnalzer selbst aktiv bei der Marktnacht dabei war, allerdings aufmerksam im Blick. Dabei hatte es zu Beginn der elften Marktnacht, die nach 15 Jahren Pause von dem neugegründeten Verein wiederbelebt wurde, noch gar nicht so schlecht ausgesehen. Nach der Eröffnung durch Bürgermeisterin Irmgard Hibler, die Veranstaltern, Sponsoren und Bauhofmitarbeitern dankte und dem „Lass mas ofanga!“ von Chef-Organisator Gerhard Aimer-Kollroß startete die Marktnacht zunächst trocken mit einem musikalischen Potpourri der Isener Blaskapelle. Ihr „Azzuro“ von Adriano Celentano gab dann allerdings nur kurz die Farbe des Himmels vor.

Punkig ging es am St. Zeno-Platz ab, wo die Musiker von Cycle Paths vorgaben, nur so laut zu sein, weil sie damit den Regen abhalten wollten. Unter dem Vordach der Tankstelle eröffnete – noch trocken – die Liedertafel den Reigen der Isener Chöre, bevor die Panzerknacker die von einem Falschparker freigeräumte Sattler-Bühne schließlich übernahmen.

Dicht umlagert waren nach kurzer Zeit auch die zahlreichen Stände, die Essen und Trinken anboten. Wobei bei den Getränken Alkohol deutlich überwog, sich aber auch einige alkoholfreie Cocktails, wie an der „Umdenkbar“ der SPD, auf den Getränkekarten finden ließen.

Neben professionellen Anbietern hatten auch viele Isener Vereine wie Sportschützen, Blaskapelle, OVV oder Flüchtlingshilfe die Bewirtung übernommen.

Wegen des Regens warteten die Fans der Ludwig Seuss Band nahezu eine Stunde geduldig auf deren Auftritt. Zunächst musste nämlich das Bühnendach abgedichtet werden. „In Isen ist anscheinend gern mal ein bisschen Katastrophe“, meinte deswegen Bassist Tom Peschel, der sich noch gut an die letzte Marktnacht erinnern konnte, bei der es bei vier Grad lausig kalt gewesen sei. Als schließlich die Bühne halbwegs dicht war und Ludwig Seuss – beschirmt von Aimer-Kollroß – am Keyboard Platz nehmen konnte, wurden die Zuschauer schnell für die Wartezeit entlohnt. Die Profi-Musiker nahmen Regen und Bühnenpanne mit Humor und zeigten, dass sie es auch unter widrigen Umständen drauf haben. Zum schnellen Blues von Seuss, Peschel, Gitarrist Christoph BeBof Böhm und dem gebürtigen Isener Manfred Mildenberger am Schlagzeug tanzten die Zuhörer nach kurzer Zeit ab. Dicht umlagert war die Bühne am St.-Zeno-Platz, wo die neuen Lokalmatadore Mad March auftraten und die Isener Bands Pinklers, High Priority und EposX mit ihrem Alternative Metal verstärkten.

Zufrieden war man im geplanten Bürgerhaus, wo sich im Rahmen des Tags der Städtebauförderung zahlreiche Marktnacht-Besucher über die Sanierung informierten. Und das historische Kinderkarussell, das von der Städtebauförderung für kostenlosen Spaß bei den kleinsten Besuchern der Marktnacht sorgte, war ohnehin den ganzen Abend gut besucht.