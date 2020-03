Liedertafel Isen sucht: Männer aus Nah und Fern

Die Liedertafel Isen blickt nicht nur auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr 2019, sondern sucht auch dringend Verstärkung.

Isen–Nach einem erfolgreichen Jubiläumsjahr 2019 mit einem umfangreichem Programm gibt der Isener Männerchor auch dieses Jahr Vollgas. So jedenfalls wurde es in der Generalversammlung im Gasthof Klement festgelegt. Rund 30 aktive und passive Sänger waren zu der Jahreshauptversammlung, bei der auch Neuwahlen stattfanden, gekommen.

Vorsitzender Thomas Hofmann kam zu dem Fazit: „Die Liedertafel hat mit ihren Auftritten den Geschmack des überraschend großen Publikums getroffen und dabei viel Zuspruch erhalten.“ Höhepunkt war der Festabend im November im voll besetzten Klement-Saal. Den krönenden Abschluss bildete ein Potpourri der Operette Die Fledermaus von Johann Strauss, gemeinsam mit

dACor-Isen, der sein zehnjähriges Jubiläum feierte. Ein Dank ging an den Festchor Isen-Lengdorf, der den Abend bereichert hatte.

Finanziell hat die Liedertafel das Jahr 2019 gut überstanden, wie Kassenwart Alfons Maier darlegte – auch mit Hilfe von großzügigen Spenden der Gemeinde, von Firmen und Privatpersonen.

Hut ab für die Darsteller

Chorleiterin Bärbel Mayrhofer lobte das Engagement der Sänger über das gesamte Jahr. Die vielen Darbietungen erforderten eine hohe Lernbereitschaft, die der doch nicht mehr ganz junge Chor mit Bravour bewältigt habe. „Wenn auch manchmal auf Kante genäht, so haben meine Leute gesungen, in einer Klangfülle, wie es nur ein ausgewogener vierstimmiger Männerchohr darbieten kann.“ In dieser Qualität möchte die musikalische Leiterin auch zukünftig den Chor präsentieren. Angesichts des sehr reifen Alters der Sänger ist aber dringend Unterstützung durch neue Stimmen erforderlich. Ein leidenschaftlicher Appell gehe daher an Männer aus Nah und Fern, die gern singen und es einmal in einem Chor versuchen wollen, der Freude an der Musik, aber auch Geselligkeit groß schreibt.

Da heuer Vorstands- und Ausschusswahlen angesagt waren, hatte sich der scheidende Bürgermeister Siegfried Fischer als Wahlleiter bereit erklärt. Fischer unterstrich den kulturellen Wert der Liedertafel für die Marktgemeinde Isen: „Ihr seid da, wenn man euch braucht. Die Liedertafel Isen ist mir im Festjahr 2019 noch stärker ans Herz gewachsen.“ Der Bürgermeister äußerte auch noch einen persönlichen Wunsch: Bärbel Mayrhofer solle doch bitte noch die Arie des Prinzen Orlofsky singen. Die war bei der Aufführung der Fledermaus krankheitsbedingt ausgefallen.

Der Vorstand hatte sich zur Wiederwahl gestellt und wurde einstimmig im Amt bestätigt. Alter und neuer Vorsitzender ist Thomas Hofmann, unterstützt von Stellvertreter Robert Eiglsperger und Schriftführer sowie Kassier Alfons Maier. Als Beisitzer wurden wiedergewählt: Anton Reich, Ulrich Hansel, Josef Brucker, Joachim Scheibe und für den ausscheidenden Konrad Kesenheimer neu aufgestellt, Stefan Kranich. Der Ehrenvorsitzende Sebastian Oberpriller bleibt dem Gremium erhalten.

Planung für 2020

Breiten Raum nahm die Planung der kulturellen Veranstaltungen für das neue Jahr ein. Übereinstimmend wurde festgelegt: die Gestaltung der Messe des Arbeiter- Kranken-Unterstützungsverein, Maiandacht mit anschließendem Maiansingen, Vatertagsausflug, gemeinsames Singen im Senioren-Zentrum Isen, Tagesausflug nach Burghausen mit Gestaltung einer Frühmesse, Gedenkmesse für verstorbene Mitglieder, Freundschaftssingen mit mehreren Chören im Klement-Saal, Adventsingen mit dem Festchor Isen-Lengdorf, Nikolausfeier für die Patengruppe Alexander in Algasing, Weihnachtsfeier im Klement-Saal.

Dazu kommen einige runde Geburtstagsfeiern im Laufe des Jahres. Ein ambitioniertes Programm; wer daran aktiv teilnehmen möchte, kann sich im Internet auf der Seite www.liedertafel-isen.de informieren.

red