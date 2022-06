Nach tödlichem Unfall: Freunde und Angehörige trauern um Sabrina (†16) - und haben sogar ihr Lieblingsessen dabei

Von: Martin Weidner

Um die 150 Trauernde trafen sich an der Unfallstelle in Haag. © fib

150 Mitschüler, Freunde, Angehörige und Rettungskräfte haben sich für eine Gedenkfeier für Sabrina (†16) am Unfallort getroffen. Das Mädchen war dort mit seinem Roller verunglückt.

Haag – Am Dienstag vor einer Woche passierte in den Abendstunden die schreckliche Tragödie. Dabei kam Sabrina (†16) ums Leben. Am Pfingstwochenende hat sich nun eine große Trauergemeinde bei einer bewegenden Gedenkfeier an der Unfallstelle von der jungen Isenerin verabschiedet. Am frühen Samstagabend versammelten sich 150 Menschen an dem Ort, an dem Sabrina mit ihrem Motorroller in einer engen, unübersichtlichen Kurve zwischen Voglberg und dem Haager Freibad mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert war.

Angehörige, Freunde, Mitschüler, Lehrer, aber auch Einsatzkräfte von Rettungsdienst oder Notfallseelsorge kamen dort zusammen, um gemeinsam zu trauern. Sie stellten unter anderem ein Kreuz auf und legten neben vielen Blumen und Kerzen auch Bilder und andere persönliche Dinge der Verstorbenen nieder – unter anderem auch eine Chicken-McNuggets-Verpackung, ein Fast-Food-Gericht, das Sabrina besonders liebte.

Haag: 16-Jährige verunglückt mit Roller - Trauerfeier am Unfallort

Auch Polizeikräfte aus Haag und Waldkraiburg waren vor Ort, während sich die Haager Feuerwehr darum kümmerte, dass die Straße während der Trauerfeier für den Verkehr gesperrt wurde.

Bereits in den ersten Tagen nach dem schrecklichen Unglück waren immer wieder Menschen zur Unfallstelle gepilgert, um der 16-Jährigen zu gedenken. Auch an Sabrinas Schule, der Realschule Haag, hatten und haben Mitschüler und Lehrer die Gelegenheit, die furchtbare Tragödie gemeinsam aufzuarbeiten. Dabei half auch ein Konzept zur Trauerbegleitung. Sabrina hätte dort bald ihre Abschlussprüfungen ablegen sollen.

Schwerer Unfall bei Haag: Mädchen (16) stirbt bei Crash mit Roller - Polizei ermittelt

Parallel laufen die Ermittlungen der Polizei Haag und der Staatsanwaltschaft Traunstein zur Unfallursache. Dazu wurde auch ein entsprechendes unfallanalytisches Gutachten in Auftrag gegeben.

Bei dem schrecklichen Unfall am 31. Mai war die 16-Jährige auf der Gemeindeverbindungsstraße von Voglberg nach Haag in einer scharfen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten und dort frontal mit einem entgegenkommenden Hyundai zusammengestoßen, der von einer 57-Jährigen aus dem Landkreis Mühldorf gefahren wurde. Die Jugendliche wurde nach dem Unfall zunächst noch mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, wo sie jedoch im Laufe des Abends verstarb.

